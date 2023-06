Spider-Man: Across the Spider-Verse banni des Émirats arabes unis

Cinq ans après Spider-Man : Into the Spider-Verse, Miles Morales et de nombreux Spider-Men et Women sont de retour dans les cinémas du monde entier. Mais pas aux Émirats arabes unis, puisque la présence d'un poster affichant le message « Protect Trans Kids » (« Protégeons les enfants transgenres ») aura suffi à déprogrammer la production américaine.

Des lois homophobes et transphobes

Le précédent film mettant en scène les Tisseurs de Toile avait été diffusé sur le territoire, où il avait cumulé 1,7 million $ de recettes, rappelle Variety. Mais le simple message de soutien aux personnes transgenres semble à l'origine de la déprogrammation.

Le message, visible dans la bande-annonce du film (au-dessus de la porte, à droite)

De telles décisions ne sont toutefois pas inhabituelles pour le comité de censure des Émirats arabes unis, surtout pour des films d'animation, jugés plus facilement visibles par les enfants. En 2022, le dessin animé Buzz l'Éclair, des studios Disney, avait été écarté des salles aux Émirats arabes unis, mais aussi en Arabie saoudite, au Koweït et en Malaisie, pour un baiser échangé entre deux personnages du même genre.

Cette censure homophobe et transphobe correspond à des lois toujours en vigueur dans les Émirats, qui criminalisent ces modes de vie. Comme le rappelle l'ONG Human Dignity Trust, « les Émirats arabes unis considèrent les relations sexuelles entre des personnes de même sexe comme des crimes », tandis que « l'expression du genre des personnes transgenres est aussi criminalisée ».

Des peines de prison allant de un à dix ans sont prévues, selon la nature des « crimes » jugés par les autorités. La charia, base de la législation aux Émirats arabes unis, condamne à la lapidation et à mort les personnes homosexuelles, lorsqu'elle est appliquée par les fondamentalistes.

Différents comportements

Sans fournir plus d'explications sur les éléments jugés problématiques, le Conseil national des médias, qui régule les institutions médiatiques de l'État fédéral et la diffusion des contenus venus de l'étranger, a motivé la décision, le 12 juin, dans un message Twitter.

[L]e Conseil confirme qu'il n'autorisera pas la circulation ou la publication de contenu contraire aux valeurs et principes des EAU et aux normes de contenu médiatique en vigueur dans le pays. – Conseil national des médias des Émirats arabes unis

Pour l'instant, Sony Pictures Animation et Marvel Entertainment (filiale des studios Disney) n'ont pas réagi à la nouvelle.

Selon les entreprises, les décisions face à la censure diffèrent. L'Arabie Saoudite, en 2022, avait demandé à Disney de reprendre le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, afin d'en supprimer les « références LGBTQ ». La firme américaine avait refusé, à l'inverse de Netflix, qui a déjà supprimé une émission critique envers le prince héritier Mohammed Ben Salman.

L'année passée, Amazon avait pour sa part retiré de sa plateforme les accès à un certain nombre d'ouvrages portant sur les relations ou les droits LGBTQIA+ dans le pays, répondant de manière positive à une demande des Émirats arabes unis.

Photographie : Spider-Gwen dans Spider-Man: Across the Spider-Verse