Le Prix Médicis Sukkwan Island, de David Vann, adapté au cinéma

Sukkwan Island plonge les lecteurs dans un récit sombre et captivant. On suit Roy, un père divorcé, et son fils de 13 ans, Roy Jr., qui passent un été isolé sur une île sauvage et déserte de l’Alaska.

Ce voyage censé rapprocher le paternel et sa progéniture se transforme rapidement en cauchemar lorsque leur relation se détériore sous l’effet du stress et de la solitude. Les tensions augmentent, et les instincts primitifs et la violence refoulée se libèrent...

Le romancier de la psyché humaine

Le roman explore les thèmes de la filiation, de l’isolement et de la nature humaine dans toute sa brutalité. David Vann s’appuie sur une prose puissante et évocatrice pour dépeindre le paysage froid et hostile de l’Alaska, comme un parfait reflet du drame intérieur des personnages. Sukkwan Island est un récit intense et dérangeant qui met en lumière les conséquences dévastatrices de la rupture des liens familiaux, et la fragilité de l’esprit humain lorsqu’il est confronté à l’adversité.

Sukkwan Island est le premier roman publié de l’auteur américain David Vann. Un succès critique et de vente : en France, 140.596 ex. en grand format et 104.525 en format poche, selon Edistat. Outre le Prix Médicis étranger, l’ouvrage a reçu dans l'hexagone, entre autres, le Prix des lecteurs de L’Express.

Né le 19 octobre 1966 sur l’île Adak en Alaska, David Vann est docteur en littérature de l’Université Cornell, dans l’État de New York. Son style d’écriture est reconnu pour son réalisme brutal, offrant des explorations profondes de la psyché humaine. Son dernier texte traduit en français, Komodo (trad. Laura Derajinski), est paru en 2021, toujours chez Gallmeister.

Vladimir de Fontenay a lui vu le jour à Paris, mais a grandi à New York. Son premier long-métrage, Memoria, sorti en 2015, un drame récompensé dans plusieurs festivals internationaux, rappelle IonCinema. Son œuvre se caractérise par un style visuel original, une capacité à capturer des moments contemplatifs et sa réflexion sur la condition humaine.

Dans son film Mobile Homes, présenté à la Quinzaine des cinéastes en 2017, il raconte la fuite d’une mère et son jeune fils dans l’Amérique de la galère. Il a enfin réalisé pour la plateforme Amazon Prime Video, avec Delphine Jaudeau, un documentaire sur vainqueur de Roland-Garros 1983 : un certain Yannick Noah.

Crédits photo : Whaurelie (CC BY-SA 4.0)