Marvel a trouvé ses (nouveaux) Quatre Fantastiques

Déjà cinq films pour Les Quatre Fantastiques, en comptant celui que Marvel envisage pour l'année 2025. L'équipe de super-héros, qui réunit les personnages populaires que sont la Torche, Mr Fantastique, la Femme Invisible et la Chose, se retrouvera à nouveau sur grand écran pour un long-métrage daté au 25 juillet 2025, pour l'instant.

Ce film sera réalisé par Matt Shakman, qui a fait ses preuves du côté des séries, dans des épisodes de Game of Thrones, The Boys, Succession ou, chez Marvel, WandaVision.

Il manquait encore une galerie d'acteurs et d'actrice pour ces super-héros, et les spéculations allaient bon train. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi (2022), Reed Richards, alias Mr Fantastique, apparaissait ainsi sous les traits de John Krasinski, en réponse à une demande récurrente des fans.

Pour ce long-métrage à venir, encore sans titre définitif, Pedro Pascal sera Mr Fantastique, Vanessa Kirby incarnera la Femme Invisible alias Jane Storm, Ebon Moss-Bachrach Bottom jouera Ben Grimm ou la Chose, tandis que Joseph Quinn prêtera ses traits à La Torche, ou Johnny Storm à la vie civile.

Concernant le scénario, les informations sont minimales, mais il devrait se baser sur l'histoire originale, et raconter la naissance de l'équipe.

Enfin le succès ?

Après un film qui ne sortit jamais en salles en 1994, Les Quatre Fantastiques sont apparus dans deux longs-métrages de Tim Story, en 2005 et 2007, qui n'ont pas vraiment convaincu, malgré un certain succès. En 2015, 20th Century Fox retente l'aventure, en confiant la licence à Josh Trank, mais le film, qui réunit Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara et Jamie Bell, essuie un sévère échec au box-office.

Une décennie plus tard, le film de Shakman devra donc faire oublier ces bides successifs, mais aussi redorer le blason de l'univers cinématographique Marvel. Ce dernier a en effet connu un retour de flammes singulier, après plusieurs années de domination des écrans.

Sorti en fin d'année 2023, The Marvels s'est classé comme le pire film des studios Marvel, en termes de revenus, avec un peu plus de 200 millions $ amassés à l'international. Une déception qui survient quelques mois après Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, sorti en février, qui n'a pas non plus déplacé les foules.

En conséquence, Disney/Marvel a revu sa stratégie, réduisant notamment la voilure des sorties cinématographiques.

Photographie : Les Quatre Fantastiques, dessinés par Joe Quesada, en 2011