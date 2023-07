Leurs enfants après eux : le Goncourt 2018 au cinéma en 2024

Calée entre Beetlejuice 2 et Joker : Folie à deux, l'adaptation très attendue d'un Prix Goncourt, celui de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux (Actes Sud).

La réalisation en a été confiée à Ludovic et Zoran Boukherma, derrière Willy 1er (2016), Teddy (2020) et L'Année du Requin (2022).

« Au départ, Gilles Lellouche m’a parlé du projet d’adaptation au cinéma de Leurs enfants après eux, il voulait réaliser lui-même ce film. Finalement, Ludovic et Zoran Boukherma seront à la réalisation et Gilles Lellouche jouera le rôle adulte principal. J’ai vu un long-métrage des frères Boukherma qui s’appelle Teddy, je l’ai beaucoup aimé », a expliqué l'auteur, Nicolas Mathieu, à France 3 Grand Est.

Le tournage a commencé cet été, dans la vallée de la Fensch et dans les Vosges, où se déroule l'action du roman, et se poursuit jusqu'au mois d'octobre prochain. Sur Instagram, les deux réalisateurs ont partagé des images et photographies des repérages, avec un souci de la fidélité perceptible.

Au sein de la distribution du long-métrage, Gilles Lellouche, Paul Kircher, Anaïs Demoustier, mais aussi Angelina Woreth et Sayyid El Alami.

Le film sera coproduit par Trésor Films et Chi-Fou-Mi Productions. Il sera dans les salles le 18 septembre 2024. Versions poche et grand format confondues, Leurs enfants après eux s'est écoulé à plus de 700.000 exemplaires (chiffres Edistat).

Photographie : Nicolas Mathieu en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)