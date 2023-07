Besançon fête les 150 ans de la naissance de Colette

En cette année 2023 dédiée à Colette (1873-1954), il est opportun de rappeler les liens qui unissent Besançon à l’un des plus grands écrivains de la littérature française. En 1900, Henry Gauthier-Villars, alias Willy, journaliste très en vue et époux de Colette, achète une propriété à Besançon dans un quartier éloigné de la cité, les Montboucons.

Colette, très attachée à cette demeure, y passera tous ses étés jusqu’en 1907. Au moment du divorce des deux époux, Willy vend cette maison au grand regret de Colette. Trois balades théâtralisées, animées par un guide conférencier et une comédienne, entraîneront le public au rythme de la prose de Colette sur les lieux qu’elle a fréquentés à la Belle Époque. Pour s’inscrire, c’est ici.

Maison Colette © E.Chatelain 4

De juin à septembre : ateliers d’écriture

Pour les 150 ans de la naissance de Sidonie-Gabrielle Colette : cycle de cinq ateliers d’écriture pour créer autour de l’œuvre de Colette, animés par Claire Eustache – Lune de Plume. Ces ateliers d’écriture sont ouverts à toutes et à tous, aucun niveau n’est nécessaire pour venir écrire et partager.

Quatre ateliers auront lieu à la Maison natale de Victor Hugo, le 5e est prévu à la Maison Colette : Les autres qu’humains : les animaux —Les autres qu’humains : les plantes —Lieu de vie : les terres d’enfance —Les autres humains : correspondance —Lieu de vie : la maison. Pour procéder à son inscription, c’est ici.

Exposition « Colette 1900-1910 »

Du 11 juillet au 17 septembre, Une exposition à la Bibliothèque municipale d’étude et de conservation présente Colette entre 1900 et 1910, de ses débuts d’écrivaine à son émancipation intime et artistique, et son séjour dans sa maison des Montboucons à Besançon. Avec le marrainage de Maria-Catherine Boutterin.

100 documents exposés, en majorité des documents graphiques : des livres en éditions originales, certains dédicacés, des photographies, des cartes postales, des affiches, quelques objets, des lettres manuscrites de Colette, un manuscrit, un extrait de film….

Ces collections proviennent du fonds de la bibliothèque municipale de Besançon, des Archives départementales du Doubs, des collections de La Maison de Colette à St Sauveur-en-Puisaye, de la collection particulière de Frédéric Maget (directeur de la maison de Colette, président de la Société des Amis de Colette et grand spécialiste de l’écrivaine), ainsi que de collectionneurs privés.

Affiche 150 ans Colette © Maurice Couture

Le 15 septembre : Livres dans la Boucle

Le festival littéraire Livres dans la Boucle organise le vendredi 15 septembre des lectures de textes de Colette autour de la projection du film de Wash Westmoreland portant l’empreinte de ses années bisontines.

Lu par Marie-Christine Barrault et François Marthouret, mise en musique par l’orchestre Victor Hugo, la soirée continuera avec la rencontre organisée d'Emmanuelle Lambert et Frédéric Maget, spécialistes de l’œuvre de l’écrivaine. Pour plus d’information c’est ici.

Les 16 et 17 septembre après-midi, à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Maison Colette dans le quartier des Montboucons ouvre ses portes et son parc, pour des animations patrimoniales, artistiques et littéraires à destination des grands et des petits.

Le public pourra notamment y découvrir les fresques imaginées par les étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts. Elles ont été réalisées en collaboration avec l’artiste Nathalie Talec, plasticienne à l’origine de la nouvelle statue située devant la gare de Besançon.

Statue de Colette - Parvis de la gare Viotte © Jean-Charles Sexe

