Colette, l'œuvre d'une obstinée

Outre Le Blé en herbe, premier livre signé de son nom et seulement de son nom — plus besoin de se faire passer pour un homme, ou de laisser planer le doute — et son grand succès, Claudine à l’école, ce sont quasiment tous ses écrits de l’entre-deux-guerres que vous trouverez là. Car de l’aveu de l’Immortel « le meilleur Colette est celui de [cette période], de Mitsou, qui émut Proust, en passant par Chéri, La Maison de Claudine, Le Blé en herbe, La Fin de Chéri, La Naissance du jour, Sido, et jusqu’à La Chatte, tous des chefs-d’œuvre. »

Il faut dire que cette femme, qui fut la première à recevoir des funérailles nationales en 1954 (il faudra ensuite attendre le décès de Joséphine Baker en 1975, puis celui de Simone Veil en 2017) semble un être à part.

Reconnue comme l’une des plus grandes écrivaines du 20e siècle, il ne faut cependant pas lui parler de littérature, « dans la bouche de Colette, la littérature est toujours un gros mot » comme l’écrit le préfacier.

Écrivaine donc, mais aussi journaliste ; danseuse ; actrice ; femme d’affaires... Elle lance sa marque de cosmétiques « Colette » en 1932 et ouvre son magasin où elle s’essaiera au métier de maquilleuse (elle le ferme en 1933). Meilleure avec un stylo qu’avec un pinceau de maquillage elle travaille également pour des grandes enseignes comme Ford, Nicolas, Lucky Strike…, les réclames lui conviennent bien, elle qui aime les textes courts et incisifs.



Femme curieuse de tout et volontaire, elle est aussi, une femme qui aime. Mariée trois fois, ayant été en couple avec une femme, finalement « Colette comprit qu’elle était attirée par les beaux garçons ». Mais la plus grande histoire d’amour de Colette reste certainement sa mère, Sido. Relation fusionnelle et donc étouffante.

Sido persuadée, bien avant Colette elle-même, du talent de sa fille, va la pousser à écrire. Cela, en dénigrant ses autres activités, au point quasiment de l’en dégoûter, « quel dommage, quand on a un talent d’écrivain comme le tien, d’aller danser au théâtre ». Ce n’est finalement qu’à la mort de celle-ci que Colette prendra réellement son envol comme libérée, libre aussi de mystifier celle qui finalement lui donna la force de vivre comme elle l’entendait.

Antoine Compagnon pense qu’elle n’a « jamais mesuré ce que sa vie et son œuvre, de plus en plus entremêlées et indistinctes, pouvaient avoir de choquant pour les usages bourgeois », peut-être aussi qu’elle ne s’en souciait simplement pas. Elle ne pouvait ignorer qu’elle vivait différemment des personnes qui gravitaient autour d’elle, aussi n’est-il pas interdit de penser que le regard des autres et les chuchotements étaient le cadet de ses soucis.

Colette, femme libre en était-elle pour autant une féministe ? La fin deChéri, « son roman le plus social », pourrait le laisser croire tant la place des femmes dans la société d’après démobilisation y est importante. Le héros de retour du front est tout déboussolé et le reste de ces messieurs aussi.

Les femmes auraient de l’ambition et ne souhaiteraient pas retourner à leurs marmites, « ma mère, ma femme, les gens qu’elles voient, tout ce monde change, et vit pour changer… Ma mère peut devenir banquier et Edmée conseiller municipal. Mais moi… » Néanmoins, pour l’Académicien, pas d’idées féministes chez Colette, « la cause des femmes ne l’intéressait pas. Pourtant, par l’avance qu’elle avait prise sur son temps, elle fit beaucoup pour les libérer. »

Le féminisme est un peu comme l’amour en définitive, il se caractérise bien plus par des actes que par une définition floue et mouvante. Et par sa volonté de n’en faire qu’à sa tête, non pas en capricieuse, mais en femme libre, Colette est à bien des égards un modèle.