Cette exposition réunira près de 250 documents — éditions originales, photographies, lettres, manuscrits, objets —, rarement ou jamais montrés au public. Un parcours qui témoigne de mille éclosions d’une écrivaine au travail, pionnière inclassable et farouchement libre, consciente de son talent et de sa notoriété, imposant à la force de sa plume un nom devenu un emblème.

Les 140 libraires et galeristes, français et étrangers, réunis au salon, partageront également leur passion et leur expertise avec le public. Ils exposeront des milliers de documents (éditions rares ou curieuses, estampes & dessins, documents de toutes époques et de tous styles), issus d’univers variés, dont certains, aux provenances exceptionnelles.

Écrire pour s’émanciper

Romancière, mime, comédienne, journaliste, scénariste, publicitaire, à l’occasion marchande de produits de beauté, Colette (1873-1954) a eu plusieurs vies. Née dans une famille sans fortune, entrée en littérature sans l’avoir voulu, elle fit du changement une règle de vie, presque une morale.

Sa liberté inconditionnelle, sa façon novatrice d’aborder l’écriture, d’imposer des thèmes inédits, de faire des femmes des sujets à part entière, agissant et désirant, de réconcilier la littérature avec la nature, ont inspiré des générations de lectrices et de lecteurs, et font d’elle une icône contemporaine.

Mais comment devient-on Colette ? Poser cette question, c’est revenir aux sources d’une vocation qui refusa de dire son nom, évoquer les obstacles familiaux, sociaux et personnels qu’il fallut surmonter, et toutes les conquêtes que Colette sut faire, en pionnière, en un demi-siècle de création. Car l’écriture fut pour elle le lieu et l’instrument de son émancipation, une façon d’explorer les possibles, de s’affranchir des genres littéraires et sexuels, et d’inventer un « alphabet nouveau ».

De la série des Claudine au Fanal bleu, Colette a réenchanté la littérature en créant des formes nouvelles, en imaginant de nouvelles héroïnes qui affrontent avec un même courage la solitude, l’exclusion. Ou encore, elle embellit la différence ou l’âge en interrogeant les stéréotypes imposés par la société de son temps, en explorant la réalité dans ses dimensions les plus banales et les plus matérielles, dénudant et hissant à la lumière ce que l’œil humain n’avait pas avant elle touché.

Frédéric Maget, commissaire invité de l’exposition, est enseignant et spécialiste de Colette. Il a consacré à l’écrivaine de nombreux articles et ouvrages parmi lesquels Cahier Colette (L’Herne, 2011 ; rééd. 2023), Les 7 vies de Colette (Flammarion, 2019) et Notre Colette (Flammarion, 2023). Il est président de la Société des amis de Colette et directeur de la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en — Puisaye (Yonne).

Crédits photo : Andrys, Pixabay, CC BY SA.