États-Unis : un nouveau maccarthysme, porté par la droite réactionnaire

Outre-Atlantique, la censure et les restrictions d'accès aux titres des collections des bibliothèques se multiplient depuis l'année 2020. Trois ans d'une contestation sans précédent de la liberté de lire, qui vise avant tout les ouvrages évoquant des questions liées aux genres, à l'origine, aux inégalités, au racisme et autres discriminations.

L'an dernier, 1269 demandes de retrait ont été dénombrées par l'Association des bibliothécaires américains, portant sur 2571 titres au total. Une majorité d'entre eux évoquent des relations affectives LGBTQIA+, les violences sexuelles ou racistes, et sont souvent écrits par des auteurs afro-américains, sino-américains ou plus largement issus de la diversité.

70 ans en arrière

L'Association des bibliothécaires américains, secondée par plusieurs ONG, alarme depuis les premiers temps de cette tendance puritaine, qui attaque les ouvrages en les qualifiant d'« obscènes », voire de « pornographiques » en prétendant défendre les plus jeunes.

Auteurs, éditeurs et libraires, eux aussi attaqués par le mouvement de censure, se sont joints à l'effort, et quatre organisations représentatives ont copublié un communiqué appelant les citoyens américains à proclamer la « liberté de lire ».

Citant un texte publié pour la première fois en 1953, elles font état d'une nouvelle menace pesant sur les libertés individuelles et la circulation des idées. 70 ans auparavant, le combat se menait contre le maccarthysme, ou la répression politique des opinions jugées « anti-patriotiques » et « anti-américaines » par le pouvoir. Ce maccarthysme — du nom du sénateur républicain Joseph McCarthy — cherchait à limiter la diffusion du communisme aux États-Unis, et visa de nombreux créateurs et leurs œuvres.

Une recrudescence des atteintes à la liberté de lire menace à nouveau notre démocratie. Les appels à l'interdiction des livres, l'adoption de lois inconstitutionnelles et les campagnes visant à criminaliser le travail des bibliothécaires, enseignants, libraires et autres personnes pour la distribution de documents protégés par le Premier Amendement menacent nos libertés fondamentales. - The Freedom to Read Statement

« La liberté de lire est essentielle à notre démocratie. Elle est attaquée en permanence », constatent les organisations signataires. Une pétition est en ligne, afin de concrétiser son soutien à la cause.

1953, 2023, même combat ?

La censure de 2023 s'inscrit aussi dans un contexte politique. Elle est portée, encouragée et légalement facilitée par les actions de différents gouverneurs républicains, dans plusieurs États. L'organisation PEN America estime ainsi qu'un tiers des tentatives de censure de l'année scolaire 2022-2023 s'explique par l'entrée en vigueur de nouvelles lois facilitant ces procédures. Cinq États sont particulièrement touchés : le Texas, la Floride, le Missouri, l'Utah et la Caroline du Sud, tous gouvernés par des hommes politiques républicains...

Assurant combattre l'idéologie « woke », ces responsables politiques, comme Ron DeSantis ou Greg Abbott, limitent en réalité les propositions des bibliothécaires et la liberté de lire des élèves. Ils facilitent par ailleurs l'autocensure, par la criminalisation de la « mise à disposition » de certains ouvrages aux plus jeunes, jusque dans les librairies, dans l'État du Texas.

Les mesures liberticides des gouverneurs de certains États s'accordent très bien avec l'action de plusieurs groupes de pression, notamment Moms for Liberty, très engagé contre l'avortement ou les droits des personnes LGBTQIA+.

Diverses contre-attaques

Outre la pétition ouverte il y a quelques jours, le monde du livre américain a répliqué de diverses manières à cette vague réactionnaire. Des opérations de communication, des collectes et des dons d'ouvrages se sont multipliés dans différents États, souvent avec le soutien d'auteurs et d'éditeurs.

Différentes procédures judiciaires se sont aussi ouvertes, pour contester les retraits de livres au sein d'établissements scolaires.

Après une plainte contre l'administration d'usagers du réseau des bibliothèques, la cour fédérale d'Austin (Texas) avait émis une injonction préliminaire, en avril dernier, obligeant les administrateurs à réintégrer plusieurs ouvrages retirés des collections et à les rendre disponibles au prêt, dans l'attente d'un jugement définitif sur la légalité des retraits. Au début du mois de juin, des éditeurs se sont joints à la plainte.

En mai, une coalition de plaignants a ouvert une procédure auprès d'une cour de Floride pour s'opposer à la censure et au retrait d'environ 200 ouvrages des établissements du comté d'Escambia, en Floride.

Plus récemment encore, les auteurs Justin Richardson et Peter Parnell, qui ont cosigné Et avec Tango, nous voilà trois ! (traduit par Laurana Serres-Giardi, Rue du Monde), ont porté plainte, aux côtés d'usagers, contre le district scolaire de Lake County et la commission scolaire de l'État, jugeant le retrait de l'ouvrage des établissements du district « inconstitutionnel », indique le New York Times.

Destiné aux enfants de 4 à 8 ans, Et avec Tango, nous voilà trois ! raconte l'histoire vraie de Tango, un pingouin du zoo de Central Park, à New York, couvé par deux mâles. Le retrait de l'ouvrage est justifié par le district en vertu de la loi HB 1557, « Don't Say Gay », qui « interdit les contenus éducatifs relatifs à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre », a confirmé une porte-parole du district.

Parallèlement à cette censure qui vise l'expression de la diversité, la littérature jeunesse, aux États-Unis, devient de plus en plus ouverte à la variété des représentations et des identités. Selon un rapport de l'université du Wisconsin, 40 % des ouvrages jeunesse publiés en 2022 étaient signés par un auteur, un illustrateur ou responsable éditorial issus de la diversité.

