Terra Incognita : la nouvelle collection qui explore le monde, par Flammarion

Dirigée par l'historienne des sciences Frédérique Aït-Touati et le sociologue Arnaud Esquerre, tous deux directeurs de recherche au CNRS, Terra Incognita vise à faire émerger de nouveaux concepts et idées, et à mettre en lumière des objets et des territoires encore largement inexplorés ou embryonnaires.

Cette collection se présente comme un « cabinet de curiosités du XXIe siècle », accueillant universitaires et écrivains des nouvelles générations. Les ouvrages proposeront des enquêtes variées abordant la politique, la terre, le social et l’intime.

Trois premiers textes à paraitre

Le communiqué qui accompagne la sortie de la collection Terra Incognita annonce également la sortie des trois premiers ouvrages qui seront publiés.

La mer intérieure. En quête d’un paysage effacé, signé par Lucie Taïeb et en librairie le 4 septembre 2024. Ce livre nous entraîne au cœur d’une région minière en transition, marquée par près d’un siècle d’extraction. Dans un récit dense et incarné, la narratrice explore un paysage disparu. Accompagnée de ses propres fantômes et de la figure tutélaire de Michael Kohlhaas, Lucie Taïeb parcourt une région allemande à l’avenir incertain et décrit des espaces inédits où se côtoient ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore. Elle raconte également la lutte acharnée des habitants pour sauver leurs lieux de vie et leurs environnements.

Raphaëlle Guidée publie La ville d’après. Détroit, une enquête narrative, le 4 octobre 2024. Frappée par une crise économique qui l’a conduite à la banqueroute en 2013, la ville de Détroit offre un terrain d’enquête d'exception pour explorer les imaginaires sociaux de l’effondrement. Ville fantôme post-apocalyptique ou jardin libéré du joug capitaliste, Détroit devient une page blanche où s’écrivent différentes versions de notre avenir : tout est perdu, ou tout est de nouveau possible.

Enfin, Jeanne Etelain est l'autrice de Zones, l’espace à l’ère planétaire. — le titre est provisoire —, qui devrait paraitre en janvier 2025. Au fil des années, le terme « zone » s’est inscrit au cœur de notre expérience contemporaine, marquant une multiplication empirique et sémantique des zones (militaires, urbaines, économiques, politiques). Le terme a pris des résonances politiques inédites, notamment avec les stratégies militantes des « zones à défendre » en France, et les « zones autonomes » du Chiapas et du Rojava.

La diversité des usages de la notion nous interroge : quel genre de prise sur la réalité le concept de zone permet-il ?

Crédits image : Greg Rosenke / unsplash