Influenceurs, auteurs, éditeurs, libraires : la volonté de résister

Le Rassemblement National, parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella et Marine Le Pen, pointe en tête des sondages, alors que le premier tour des prochaines législatives se déroulera le 30 juin. Parmi les propositions énoncées par ses représentants au sujet de la culture — qui compte entre autres la suppression du régime d'intermittence —, la privatisation du service public de l’audiovisuel fait grincer quelques dents.

La Guilde française des scénaristes, collectif qui a pour vocation de rassembler, protéger, défendre et promouvoir les scénaristes d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, a notamment réagi dans un communiqué disponible sur son site internet.

Les métiers de l'écrit contre le RN

La Guilde, qui affirme fermement ne partager « aucune des valeurs du Rassemblement National », se montre inquiète face à la possible accession au pouvoir du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Elle s’oppose plus particulièrement à « cette réforme qui entrainera la destruction de la diversité et de l’identité de la création française en France comme à l’international ».

Parmi les arguments avancés, le fait que France Télévisions et Radio France offrent habituellement « un champ de création beaucoup plus vaste et diversifié que les autres diffuseurs, à la recherche permanente d’un équilibre entre succès populaire et thématique exigeante » pointe en tête. Leur disparition, affirme l’organisme, pourrait ainsi être la cause d’une uniformisation de l’offre de fiction française, de la destruction du « soft power » français à l’international, ou encore d’un musèlement de la liberté d’expression et d’un affaiblissement de notre démocratie.

Est ici plus largement dénoncée par la Guilde la « vision financière et étroite de la culture française » apportée par le RN, qui se présente ironiquement comme le parti qui défend cette dernière.

À LIRE — Inquiété par l'extrême droite, le secteur du livre attentiste

Du côté de la littérature, les voix semblaient avoir du mal à s’élever depuis l’annonce des résultats des européennes. Les choses semblent à présent bouger : un texte appelant à voter et à faire barrage au RN, relayé par ActuaLitté, a été publié ce lundi 17 juin. Il est pour l’instant signé par une cinquantaine de libraires, d’auteurs, d’autrices, d’éditrices et d’éditeurs, dont Jul, Clémentine Beauvais ou encore le Prix Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andréa.

La démarche, sans critique des sympathisants, se présente comme un simple rappel des valeurs intrinsèques que véhiculent le livre et la lecture. Un message destiné à toucher les abstentionnistes et les indécis, qui, sensibles à ces mots, pourraient changer d’avis.

Les librairies, internet et l'imaginaire, tous engagés

La librairie Le Biglemoi à Lille, la librairie Quartiers Libres à Vitrolles, et les librairies Le Merle Moqueur et Les mots à la bouche à Paris se sont unies dans leur engagement contre le Rassemblement National. Dans un post Instagram, ces librairies « indépendantes et antifascistes » ont détaillé les actions qu’elles mettront en place pour combattre le parti d’extrême droite : prêt de locaux, ateliers de banderoles, réunions, tractages, fermeture pendant les manifestations, etc..

Lors des Rencontres nationales de la librairie, à Strasbourg, le Syndicat de la Librairie française (SLF) a présenté une charte des valeurs du métier, tandis que sa présidente Anne Martelle expliquait : « La librairie est un art de vivre, l'inverse de l'extrémisme, qui repose sur des solutions simplistes et démagogiques. C'est ce que nous avons voulu signifier en élaborant une charte des valeurs du syndicat, que la profession défendra, coûte que coûte. »

À LIRE — Mobilisations en France : “La promesse du RN ? Le Retour en Narrière !”

Dans la même veine, influenceurs, créateurs de contenu et autres artistes d'internet et des réseaux sociaux se sont associés à l'occasion d'un appel à voter contre le RN. Ils sont une soixantaine a avoir signé une tribune relayée le 13 juin par Le Nouvel Obs. « L’accession de l’extrême droite au pouvoir serait un péril pour nous toutes et tous », peut-on y lire, « nous, influenceuses et influenceurs, avons décidé de faire bloc et de réunir nos communautés autour d’un message d’espoir et de tolérance ».