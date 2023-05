Discrimination, homophobie : une plainte contre la censure de livres

Depuis deux ans déjà, la censure de masse s'installe dans les bibliothèques publiques et scolaires américaines, et ne faiblit pas. En 2022, l'Association des bibliothécaires américains relevait, a minima, plus de 1200 demandes de retraits à travers le pays, qui ont visé au moins 2571 titres différents.

Une très large majorité d'entre eux portent sur des relations affectives LGBTQIA+, les violences sexuelles ou racistes, et sont souvent écrits par des auteurs afro-américains, sino-américains ou plus simplement issus de la diversité.

Réclamée par des parents d'élèves, mais surtout par des groupes de pression, des associations, voire des représentants politiques, cette censure, derrière un prétexte de protection de la jeunesse, semble animée par une certaine idéologie.

Une plainte sans précédent

Ce 17 mai, une coalition de plaignants a ouvert une procédure auprès d'une cour de Floride pour s'opposer à la censure et au retrait d'environ 200 ouvrages des établissements du comté d'Escambia, en Floride.

L'organisation non gouvernementale PEN America s'est associée avec le groupe d'édition Penguin Random House, l'un des plus puissants du monde, ainsi qu'avec cinq auteurs américains et deux parents d'élèves scolarisés au sein du district scolaire du comté.

Sarah Brannen, George M. Johnson, David Levithan, Kyle Lukoff et Ashley Hope Pérez, les cinq auteurs qui se sont associés à la plainte, ont tous vu un de leurs livres censurés par l'administration scolaire du comté. George M. Johnson et son titre All Boys Aren’t Blue (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus) fait partie des ouvrages les plus visés en 2022, pour son contenu LGBTQIA+ et des éléments sexuels qualifiés d'« explicites » par ses détracteurs.

Ensemble, les plaignants dénoncent des « retraits » et des « restrictions d'accès » à certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires publiques du comté, ordonnées par le district scolaire « sur la seule base d'un désaccord avec les idées exprimées dans ces livres ».

Pour chacun des cas de retrait, le district s'est rangé du côté du demandeur, qui réclamait ce retrait sur des arguments discriminatoires, en outrepassant les recommandations des comités critiques, tant au niveau des écoles que du district. Ces restrictions d'accès et retraits ont particulièrement visé des livres qui évoquent les situations des personnes racisées ou membres de la communauté LGBTQ, et ont défini une orthodoxie d'opinion qui va à l'encontre du premier et du quatorzième amendements. – Plainte de PEN America, PRH, des auteurs et parents d'élèves

Le premier amendement de la Constitution américaine garantit la liberté d'expression, le quatorzième l'égalité de tous les citoyens, prohibant la ségrégation, les discriminations raciales et de genre.

La Floride, terre de censure

Gouvernée par le Républicain Ron DeSantis, émule d'un certain Donald Trump, la Floride compte parmi les États où la censure et les demandes de retraits d'ouvrages se sont multipliées depuis 2021. Outre l'activisme de certains groupes de pression réactionnaires — comme Moms for Liberty, dont le siège se trouve en Floride —, le gouverneur lui-même s'est largement impliqué dans une guerre idéologique.

Mettant en œuvre une stratégie de la panique morale — qui permet de détourner l'attention des inégalités économiques et sociales, notamment —, DeSantis s'érige depuis son élection, en 2018, comme un rempart contre le mouvement « woke ». Cynique, DeSantis présente régulièrement ce dernier comme une attaque contre les libertés individuelles, prétexte pour l'adoption de lois qui restreignent la liberté d'enseignement ou le libre accès à l'information dans les bibliothèques américaines, notamment sur les sujets ayant trait à la sexualité.

Les organisations et individus à l'origine de la plainte ont choisi le comté d'Escambia pour son implication « centrale » dans le mouvement de censure contemporain. 197 livres ont été visés par des procédures de retrait dans le comté : 10 d'entre eux ont été censurés par le conseil scolaire, 5 par des comités du district, et 154 restent accessibles aux étudiants uniquement sur autorisation parentale, en attente d'une décision.

Une « liberté de lire » garantie

La plainte souligne une atteinte manifeste « aux droits des étudiants d'accéder aux idées et à l'information », en particulier dans le cadre d'une bibliothèque. « Dans un régime démocratique, on ne devrait pas apprendre aux enfants que les livres sont dangereux », rappelle Suzanne Nossel, présidente de PEN America. « Dans le comté d'Escambia, les censeurs de l'État retirent les livres des étagères avec la volonté manifeste de faire taire des voix diverses. Dans une nation construite sur le principe de la libre expression, ce comportement ne peut être toléré. »

Les plaignants demandent à la justice d'émettre des injonctions préliminaire, puis permanente, pour interdire le retrait des ouvrages, ainsi que le retour des titres censurés dans les bibliothèques scolaires et publiques du comté.

Si l'opposition à la censure se manifeste de différentes manières, dans plusieurs États — notamment par des procédures judiciaires —, le mouvement ne faiblit pas, pour l'instant. Au Texas, autre État très touché, la cour fédérale d'Austin a émis une injonction préliminaire en avril dernier, suspendant le retrait des livres, dans l'attente d'un jugement très attendu.

Dans d'autres territoires, comme l'Illinois, des initiatives législatives cherchent à anticiper tout retrait d'ouvrages, en limitant les possibilités d'intervention partisane dans les collections des bibliothèques.

La plainte complète est accessible ci-dessous en lecture et téléchargement.

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres