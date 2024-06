Décélérer, vite : pas de rentrée littéraire pour les éditions de l'Ogre

Cette décision est le fruit de plusieurs réflexions qui ont animé la maison ces dernières années :

Une crise générale des nouveautés, toutes périodes confondues, qui tend à rendre de plus en plus difficile le travail d’accompagnement et de réception que nous mettons en place pour chacune de nos parutions.

Une saturation toute particulière de la période de la rentrée littéraire, qui nous avait déjà poussé à proposer des titres de non-fiction à la rentrée dernière, ainsi qu’à décaler notre rentrée de janvier 2024 en mars dernier.

En interne, le fonctionnement de la maison a été sérieusement impacté ces deux dernières années par le départ d’Aurélien Blanchard (co-fondateur de la structure), et par des problèmes de santé de Benoit Laureau (également co-fondateur de la maison).

Enfin, ces deux dernières années ont été pour l’Ogre celles d’importants combats éditoriaux, avec la réédition de l’œuvre documentaire de Sergio González Rodríguez, la publication de la trilogie Des îles de Marie Cosnay, ou encore la création de la collection de semi-poche Sirènes.

Dans ce contexte, il nous a paru essentiel de marquer une pause dans cette course qui semble de plus en plus folle. Alors qu’en janvier 2025, les éditions de l’Ogre auront 10 ans, nous souhaitons mettre à profit ces quelques mois sans publication pour pousser plus loin les réflexions qui nous travaillent, en repensant leur projet éditorial de la maison et en développant un nouvel axe commercial.

Il s’agit pour l’Ogre de faire peau neuve, sans perdre son ADN, pour publier mieux, plus encore avec le contexte actuel.

Nous sommes donc très heureux de vous donner rendez-vous au début de l’année 2025, pour la reprise de nos parutions et, nous pouvons déjà vous l’annoncer, pour vous parler de nouveaux projets particulièrement enthousiasmants.

