Adeline Gaüzere et Elisabeth D’Adderio intègrent la maison Dargaud

Nommée directrice marketing de Dargaud, Adeline Gaüzere devra poursuivre le développement et le soutien marketing/promotion des différents catalogues et labels, et des différentes collections de Dargaud France, Dargaud Benelux, Blake et Mortimer, Studio Boule et Bill et Lucky Comics.

Elle est titulaire d’une licence en arts appliqués et d’un master en commercialisation du livre, obtenu à Paris-XIII- Villetaneuse. Après avoir effectué des stages au Seuil Jeunesse et chez Nathan Jeunesse, elle a travaillé durant un an, en tant que free-lance, pour deux éditeurs, Le Ver à soie et les éditions du Mauconduit.

Elle a ensuite passé une année chez XO Éditions afin de prendre en charge le web marketing, et trois ans chez Casterman Jeunesse comme chef de produit, puis responsable marketing. En octobre 2018, elle a rejoint Dargaud. Elle a occupé successivement les fonctions de chef de produit, responsable marketing opérationnel et directrice marketing adjointe.

Nommée directrice commerciale de Dargaud, Elisabeth D’Adderio est chargée de la stratégie des marques du groupe et de la performance commerciale des titres publiés. Elisabeth a effectué l’essentiel de son parcours professionnel chez Média Diffusion. À l’issue de ses études universitaires en Italie, elle a suivi une spécialisation commerciale et administrative auprès de la chambre de commerce italienne à Paris et d’un organisme professionnel.

En 1995, elle est entrée chez Eureka Livres Diffusion au poste d’assistante de direction, avant d’occuper plusieurs fonctions rattachées à la direction commerciale puis à la direction des ventes. De 2005 à 2008, elle a pris en charge l’administration des ventes de DDL Diffusion, puis, de 2009 à 2014, les clients VAD et Niveau 2 au sein de Média Diffusion. Depuis 2015, elle était responsable de marché pour la bande dessinée, les mangas et les comics chez Média Diffusion.

Crédits photo : Adeline Gaüzere et Elisabeth D’Adderio © Dargaud / Rita Scaglia