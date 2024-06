Production, éducation, croissance : le projet stratégique d'Editis dévoilé

Motiver les troupes sans dissimuler les défis à relever par le groupe, tel était le délicat équilibre à trouver par la directrice générale d'Editis, Catherine Lucet, s'exprimant dans l'agora du 92 avenue de France, siège de la structure éditoriale.

En un peu moins de 30 minutes, elle s'est attelée à détailler le plan stratégique esquissé pour le groupe, qui a connu des résultats historiquement bas en 2023 et fait face à un environnement complexe : « Vous êtes tous bien conscients de l'intensité de la concurrence sur le marché », prévient d'emblée la responsable.

Des réalités et des atouts

Avant même le détail du plan, Catherine Lucet prendra soin d'annoncer « l'arrivée au 1er janvier 2025, en distribution, de l'un des premiers éditeurs jeunesse de la place, dans des conditions bonnes pour Interforum, sans pour autant fragiliser nos éditeurs de jeunesse ». Selon nos informations, il s'agirait du groupe Auzou, à la tête de plusieurs succès dont la série Le Loup, d'Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier. Contactée, la direction de la communication de CMI France n'a pas souhaité faire de commentaires.

Impossible toutefois de faire l'impasse sur les difficultés rencontrées par Editis depuis plusieurs mois. « Nos résultats opérationnels sont toujours positifs, mais en érosion, à un niveau historiquement bas en 2023 », admet Catherine Lucet. Un recul qui s'expliquerait par « un ensemble de facteurs, dont une absence ou une présence insuffisante sur la BD et la romance, des secteurs en croissance » ou encore des ventes moyennes en érosion, tout comme celles du fonds.

S'y ajoutent l'inflation, une augmentation des prix des livres insuffisante face à la hausse tendancielle des frais de structure, ainsi que des marchés scolaires au plus bas et grevés par l'absence de réforme. Les investissements en logistique et dans les systèmes d'information, « indispensables », ont débouché sur d'importantes dépenses.

Auteurs, éditeurs, maisons, logistiques, des « équipes engagées et résilientes » à tous les niveaux, sont autant d'atouts, souligne Catherine Lucet, pour rester compétitifs malgré tout et améliorer les résultats.

Mieux produire et vendre plus

Annonce significative, quelques jours après un appel de la librairie indépendante pour un ralentissement de la production : le premier objectif du plan stratégique d'Editis entend « améliorer la profitabilité de nos activités grand public », pour assurer une croissance « tout en publiant moins », annonce Catherine Lucet.

En somme, améliorer les ventes moyennes au titre « en étant plus sélectifs », en amenant chaque titre « au maximum de son potentiel ». « Il s'agit du renversement d'une tendance de fond qui traverse tout notre écosystème, d'un objectif dans l'air du temps, ambitieux, qui répond aussi à la demande des libraires qui sont submergés », précise la directrice générale.

Un « défi de sélectivité » qui suppose de travailler les titres en réassort autant qu'en office, mais porte sur tous les supports et traverse la production, de l'illustré à la fiction en passant par la non fiction. Le groupe doit s'atteler à une meilleure connaissance du lectorat, mais aussi mener un travail sur un objet livre qualitatif, vendu à un tarif plus élevé, et rechercher de nouveaux canaux de vente.

Cette attention renouvelée à la vie des titres appelle une « nouvelle articulation entre édition, marketing, commercial et diffusion, un chantier porté conjointement par Marie-Christine [Conchon, directrice générale adjointe chargée de la littérature générale] et Marie-Pierre [Sangouard, directrice générale adjointe] » qui sera détaillé prochainement dans un plan d’action.

Des marchés à occuper

Constatant un marché scolaire atone, la direction d'Editis entend « réduire la dépendance au financement scolaire via le marché de la formation professionnelle ». Sous la direction de Marianne Durand, le pôle Éducation formulera « une nouvelle stratégie digitale pour la formation et l'éducation, en prenant en compte les apports de l'IA générative et adaptative », note Catherine Lucet sans plus de précisions sur ces apports.

Acquis en 2022 par Editis, le groupe Educlever, spécialisé dans les solutions d'apprentissage numériques, doit encore passer par « une intégration effective sur laquelle on travaille », indique la directrice générale.

Editis entend aussi investir les marchés internationaux, une mission confiée à Lauriane Rieger, directrice du développement international, laquelle travaille à un plan « qui fait la part belle à des développements éditoriaux locaux ».

L'acquisition de Dalva, intégrée à Robert Laffont, mais aussi celle des Éditions du sous-sol sont d'autres leviers de croissance qui seront de nouveau actionnés à l'avenir : « Nous sommes sur de nombreuses balles, celles qui nous intéressent, et notre actionnaire nous suit », annonce Catherine Lucet.

Optimiser et rentabiliser

Les autres objectifs du plan stratégique sont plus tournés vers le fonctionnement en interne du groupe. Il serait ainsi nécessaire « de faire évoluer les modes de fonctionnement pour être plus efficient et profitable », avance la directrice générale. L'idée est de « remettre à place de processus lourds comme le budget et la fixation des objectifs », mais aussi de travailler sur « des processus opérationnels plus fluides et efficients ».

À ce titre, Editis prévoit une remise en place « des courts tirages dynamiques, une sorte de suite d'EPAC », le site du groupe autrefois dédié à l'impression à la demande, un des chevaux de bataille de Michèle Benbunan, la précédente directrice générale du groupe.

Catherine Lucet garantit qu'aucun plan de départ n'est « au menu », « mais on s'interroge sur les recrutements, sur les remplacements, à chaque fois que le sujet est posé », concède-t-elle.

Du côté d'Interforum, Catherine Lucet évoque d'importants investissements, notamment le recours à la solution AutoStore de Dematic et aux navettes X-PTS de Savoye, qui participent à un stockage et à des prélèvements automatisés. « Ils permettent de réduire les délais et d'améliorer la qualité de service des réassorts [...], mais il faut que le site soit chargé à la hauteur de ses capacités », annonce-t-elle.

Après l'affichage d'une volonté de baisse de la production, cette exigence peut paraitre contradictoire, mais s'appuiera en effet sur la distribution d'éditeurs tiers, comme Auzou, « ce qui va dans le bon sens et va contribuer à rentabiliser ces investissements ».

Enfin, des technologies basées sur l'intelligence artificielle seront intégrées au travail quotidien de « ceux qui le souhaitent ». Plusieurs projets sont dans les cartons, pour la description d'images pour l'accessibilité des livres illustrés, la production des métadonnées ou la déclinaison de formats à des fins marketing.

Editis a par ailleurs confirmé le développement de livres audio par l'IA, pour des titres « que nous n'aurions pas pu développer avec nos systèmes habituels ». Certains contenus destinés aux plateformes éducatives seront aussi adaptés par le truchement de l'intelligence artificielle.

Editis, « un refuge, un havre »

Après la dense présentation du plan stratégique, Catherine Lucet a cédé la place à Denis Olivennes, président d'Editis, pour une intervention qui devait « prendre de la hauteur ».

Évoquant les situations internationales et nationale, Denis Olivennes assure : « Cela ne me démoralise pas, au contraire, ça me réarme ». Il poursuit : « Quand on s’est vu la première fois, je vous ai dit nous ne produisions pas seulement des livres, nous produisons du débat, de la civilité, de la tolérance, de la raison, nous cataplasmons les souffrances des femmes et hommes, les blessures du monde. Nous produisons de la liberté ».

Sans directement citer l'échéance électorale des législatives, Denis Olivennes prévient : « Dans les semaines qui viennent, nous allons devoir être plus indépendants que jamais, plus militants du pluralisme et de la tolérance que jamais, plus libres que jamais. »

Une ligne directrice à laquelle l'actionnaire principal du groupe, l'homme d'affaires Daniel Křetínský, souscrit totalement, assure Denis Olivennes, lancé dans un panégyrique un peu gênant : il décrit un « actionnaire extrêmement solide, à l’abri des pressions politiques nationales, car il n’habite pas ici, très courageux et riche, donc personne ne peut l’atteindre ». Un milliardaire désintéressé dans ses investissements, sans aucun doute...

Le coup de griffe au principal concurrent d'Editis, le groupe Lagardère, propriété de Vivendi et de Vincent Bolloré, ne pouvait pas être retardé plus longtemps : « L'instabilité et l'incertitude ne sont plus chez nous, mais chez les autres », garantit-il. En référence aux autres actifs du groupe CMI, il déclare : « Ils partagent les mêmes valeurs que vous et sont en résonance avec l'esprit de l'actionnaire que j'évoquais. » Une référence au Journal du Dimanche, à C8 ou encore CNews, autant de propriétés de Vivendi qui cohabitent, au sein du même groupe, avec différentes maisons d'édition.

Chez Editis, Denis Olivennes souhaite que les employés se sentent dans « une maison, un club, un refuge, un havre », égrène-t-il : « Oui, je sais, je rêve, mais c'est avec les utopies qu'on avance. »

La prise de parole peut être visionnée à cette adresse.

Photographies : captures d'écran de la prise de parole de Catherine Lucet et Denis Olivennes, le 19 juin 2024