Partir en livre 2024 : un mois de lecture pour les jeunes, partout en France

Partir en Livre est une initiative du CNL, soutenue par le ministère de la Culture, visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes en organisant divers événements dans des lieux de loisirs. Depuis dix ans, le festival s'est imposé comme une manifestation culturelle majeure en France, offrant des ateliers, jeux, spectacles, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, et lectures dans divers environnements.

En 2024, le festival débute ce 19 juin, coïncidant avec l’Olympiade Culturelle. Les Jeux Olympiques et Paralympiques offrent une opportunité unique de relier sport et littérature, mettant en avant les bienfaits du sport et de la lecture pour la santé physique et mentale. Cette édition pourrait être résumée par le slogan « Lisez, bougez ! ».

Dominique Rocheteau, célèbre footballeur surnommé « l’ange vert », parrainera cette 10e édition. Auteur du livre Foot sentimental (Le Cherche midi, 2023), il incarne des valeurs de sport et de lecture. Connu pour son engagement auprès des jeunes, notamment à travers des stages de football à Royan, Rocheteau participera à des événements combinant sport et littérature.

Figure emblématique du football, ayant joué pour Saint-Étienne, Paris Saint-Germain et Toulouse, et participé à trois Coupes du monde avec l’équipe de France. En dehors de sa carrière sportive, il a été agent, directeur sportif et président du comité d’éthique, toujours animé par la passion de ce sport populaire. Son livre, Foot sentimental, aborde ses expériences, les défis éthiques du football, la violence dans les stades, et l’importance du collectif et des bénévoles dans ce milieu.

Un anniversaire célébré avec Claude Ponti, qui a réalisé pour l'occasion l'affiche de cette 24e édition.

Ses personnages invitent à plonger dans la lecture en toutes circonstances, que ce soit seul ou en groupe, dans les airs ou sous l'eau, stimulant l'imaginaire des jeunes lecteurs.

