Google Books numérise les recherches de l'armée américaine

« Google Books est l’un des moteurs de recherche académique gratuits les plus utilisés. L’augmentation prévue du nombre de consultations de nos archives valorisera considérablement notre travail de recherche », a confié David Horner, ancien directeur du laboratoire des technologies de l’information de l’ERDC, dans un communiqué adressé au Vicksburg Daily News.

Étendre et diffuser le savoir scientifique

Avant ce partenariat avec Google Books, le géant américain avait déjà procédé à la numérisation d’une partie des documents de la bibliothèque. Toutefois, ce n’est que lorsque Mike McNulty, bibliothécaire, a été contacté par Google pour des échanger au sujet de la numérisation d’une étude de répulsif contre les moustiques, que l’idée d’une collaboration est née.

La bibliothèque de l’ERDC possède plus de 300 000 articles papier et une vaste collection numérique, devenant ainsi la plus grande bibliothèque de science et technologie de l’Armée américaine. Mais, avant même que les négociations ne démarrent, les employés de la bibliothèque ont remarqué une lacune au sein du processus de numérisation. Environ 100 000 articles, « représentant des décennies de recherche », n’étaient pas accessibles en ligne, limitant ainsi leur diffusion et faisant courir le risque de leur perte.

À l’issue des discussions, elle a donc été désignée comme point de départ du vaste projet de numérisation, qui a commencé en février 2024 et se poursuivra tout au long de l’année, avec le soutien des employés.

Pour l’heure, Google a fourni 80 grands chariots pour l’emballage et l’expédition des ouvrages, et une liste des articles à numériser en priorité. Mais le processus de numérisation demande du temps, environ huit semaines. Une fois les chariots retournés à l'établissement, le personnel entamera la réintégration des titres, un à un, dans la collection de la bibliothèque.

« L’équipe derrière tout cela s’investit pleinement, collaborant étroitement pour respecter nos échéances », a souligné Molly McManus, responsable de la branche de gestion des sciences de l’information et des connaissances.

Projection sur le long terme

Après numérisation, les documents appartenant au domaine public seront pleinement accessibles, non seulement sur Google Books, mais aussi via le répertoire numérique de l’ERDC, le ERDC Knowledge Core, assurant ainsi la préservation à long terme des matériaux numériques.

Ce nouveau partenariat ouvre surtout la voie à de nouvelles recherches au sein de l’ERDC, créant des collaborations inédites avec les spécialistes en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.

Crédit image : International Dunhuang Project, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia commons