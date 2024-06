Marc Drouet et Anne Gérard nommés à la tête de DRACs

Marc Drouet, nommé directeur de la DRAC de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, est reconduit dans ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet prochain.

Ancien élève de l’École nationale d’administration, Marc Drouet a occupé différentes fonctions de sous-préfet et d’administrateur civil dans l'administration centrale. Sous-directeur de l’urbanisme et de la construction, à la préfecture de région Île-de-France et à la préfecture de Paris entre 2004 et 2010, il fut ensuite sous-directeur de l’archéologie au ministère de la Culture, de 2010 à 2014.

Avant de prendre la direction de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, il était adjoint au directeur de la modernisation et de l’action territoriale, chef du service de la modernisation et de l’action territoriale au sein du secrétariat général du ministère de l’Intérieur.

Une directrice pour les Pays de la Loire

Pour succéder à Marc Le Bourhis, le ministère de la Culture a nommé, par un arrêté daté du 12 juin dernier, Anne Gérard, pour une prise de fonction à compter du 17 juin.

Diplômée d’une maîtrise de littérature comparée, mais aussi titulaire d’un master professionnel en géographie, Anne Gérard a notamment été la conseillère éducation artistique, livre et lecture, politiques linguistiques et territoriales au sein du cabinet de Rima Abdul Malak, lorsqu'elle était ministre de la Culture.

Anne Gérard fut aussi adjointe au maire de Poitiers, déléguée à la culture, entre 2008 et 2014, avant de devenir vice-présidente chargée des mobilités pour la communauté urbaine du Grand Poitiers. Parallèlement, elle fut conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine.

À partir de 2018, elle rejoint le Réseau Canopé, en tant que déléguée nationale arts et culture, puis directrice adjointe de l'édition transmédia.

Conduire la politique culturelle de l'État

Service déconcentré du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.

Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, comprenant la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

Elle participe aussi à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques, contribue à la recherche scientifique, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture, veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0