Barry Lyndon, un ouvrage hors norme autour du film de Stanley Kubrick

Ce livre, réalisé en collaboration avec The Stanley Kubrick Estate et Warner Bros, offre pour la première fois une plongée dans l'œuvre titanesque et obsessionnelle de Kubrick. Les témoignages exceptionnels de ceux qui ont participé à cette aventure cinématographique unique y sont inclus.

La méthode de travail de Kubrick, un processus de création en constante évolution, bouleverse les habitudes de ses collaborateurs et les conventions du cinéma. L'ouvrage dévoile la lumière naturelle capturée jusqu'à la bougie, les influences picturales du film, la longue préparation et le tournage chaotique, ainsi que l'extrême bienveillance du réalisateur.

À LIRE - Un beau livre pour “le plus beau film jamais réalisé en costumes”

Des archives inédites enrichissent ce livre très visuel, qui célèbre la beauté esthétique des plans de Kubrick.

Conçu par Simeio, lauréat du Trophée de l’Édition 2023 de la Fabrication, et mis en page par Philippe Apeloig, ce livre est également une œuvre d'art en soi. Pour les passionnés, une édition limitée, dont chaque exemplaire est unique, sera disponible.

À LIRE - Le livre censuré par Stanley Kubrick bientôt publié

Probablement l'ouvrage le plus exhaustif jamais publié sur ce chef-d'œuvre, il a été élaboré sous la supervision de Jan Harlan, beau-frère et producteur délégué des cinq derniers films de Kubrick, qui a côtoyé le réalisateur pendant un demi-siècle.

La campagne de crowdfunding est proposée à cette adresse. Ne seront produits que 150 exemplaires pour cette édition hors norme réunissant tous les talents de l'excellence artisanale française, avec un ex-libris numéroté avec votre nom sur papier vergé façon XVIIIe siècle fabriqué par Jean-Pierre Gouy (atelier Les Papiers du Moulin).

La garde sera faite avec papier marbré à la cuve sur papier vergé créé et signé par Marianne Peter qui rend chaque exemplaire unique. Assemblage et façonnage sont opérés par la Reliure du Centre (Limoges), tandis que l’impression et photogravure ont été confiés à la Manufacture Deux-Ponts à Bresson (France). Enfin, le design graphique et les typographies sont de Philippe Apeloig.



Crédits photo : Ex libris et page de garde passée en cuve et séchée - editions Simeio