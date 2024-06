Cinq personnes condamnées pour des menaces contre Bastien Vivès

Fin 2022, les organisations La Fondation pour l’enfance et Innocence en danger portaient plainte contre Bastien Vivès et deux de ses éditeurs, Glénat et Les Requins marteaux, pour la publication des ouvrages Petit Paul (Glénat, 2018), La décharge mentale (Les Requins marteaux, 2018) et Les Melons de la colère (Les Requins marteaux, 2011).

Elles pointaient des albums qui « livrent des représentations de mineurs, dans des situations sexuellement explicites, présentant indubitablement un caractère pornographique ». Les associations citaient notamment l'article 227-23 du Code pénal, qui vise « [l]e fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ».

La condamnation à ce titre peut atteindre jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende.

Enquête ouverte

Le parquet de Nanterre avait confirmé, le vendredi 6 janvier 2023, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour diffusion d’images pédopornographiques. Cette enquête visait l'auteur, mais aussi les deux maisons d'édition.

À LIRE - Japon : la sexualisation des mineurs dans les mangas en question

Au moment des dépôts des plaintes et de l'ouverture de l'enquête, la médiatisation de ces annonces a provoqué d'intenses débats publics. Dans ce contexte, plusieurs messages ont été envoyés à l'auteur de bandes dessinées, notamment en décembre 2022.

Le Festival international de la bande dessinée, à l'occasion de son édition 2023, avait prévu une exposition autour de l'œuvre de l'auteur, avant de l'annuler, en raison du contexte, mais aussi de « menaces physiques » visant le bédéiste et les organisateurs.

Prison avec sursis

3 hommes et 2 femmes, âgés de 21 à 31 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Paris, en présence de Bastien Vivès, qui n'a pas pris la parole. « Si vous considérez que les publications de Bastien Vivès sont contestables, vous avez le droit de le dire, mais pas de le menacer de mort ! », a rappelé la représentante du parquet, rapporte l'AFP.

Certains des messages étaient en effet assez explicites, comme « Peine de mort pour les pédos » ou « On aura ta peau ». « J'ai été aveuglé par des choses que j'ai pu lire sur internet, c'est stupide » a admis l'un des accusés, qui avait fait parvenir au dessinateur un dessin de balles de kalachnikov.

À LIRE - Bastien Vivès, condamnable ou martyr de la liberté d'expression ?

Les cinq prévenus ont été condamnés par le tribunal à des peines de prison allant de deux à sept mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes. Ils devront chacun verser entre 500 et 1000 € au dessinateur, au titre du préjudice moral, ainsi que 500 € pour ses frais d'avocat.

Photographie : Bastien Vivès, au FIBD 2022 (Selbymay, CC BY-SA 4.0)