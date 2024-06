David Ribet, éditeur jeunesse, s'oppose à "une idéologie dangereuse"

En tant qu’acteur de la Culture et père de 2 filles, je ressens profondément l’inquiétude face à la montée de l’extrême droite en France et ses implications pour notre société. Ses dangers aussi. Ce mouvement représente une menace directe pour la démocratie, nos libertés, pour l’entraide entre les peuples, les droits des femmes, de la communauté LGBT et, plus généralement, pour toutes les formes de minorités.

L’extrême droite, tout comme le fascisme des années 30, utilise des mensonges pour tromper les foules. Parmi ceux qui se laissent séduire par ces discours, il y a certes des racistes ancrés dans leur haine de la différence et leur peur de l’autre.

Mais, il y a aussi de nombreuses personnes lassées des discours politiques classiques, des gens qui se sentent oubliés, notamment dans les villages reculés. Ces personnes méritent notre compréhension et notre soutien, mais certainement pas au prix de céder à une idéologie dangereuse.

Il est particulièrement alarmant de constater que même des lieux chargés d’histoire, comme Oradour-sur-Glane, voient un soutien croissant pour le Rassemblement National.

Nous devons nous rappeler que le véritable danger pour notre démocratie est l’uniformisation : un seul type de modèle familial, une seule origine, un monde sans diversité culturelle.

Je suis engagé à ce que la culture continue de vivre pour que les minorités soient protégées. La cause animale, elle aussi, mérite d’être entendue. En tant que père de deux adolescentes issues de la diversité, je tiens à sensibiliser aux richesses d’une nation melting pot, éclairée par son passé et attachée aux valeurs humaines. L’extrême droite n’est pas un mouvement politique comme les autres. Elle est dangereuse à bien des égards.

En tant qu’éditeur de livres pour enfants et en tant que Français fier de son pays, je me dois de lutter contre l’avancée de l’antisémitisme et du racisme, contre les violences faites aux femmes et aux minorités.

Je milite pour une meilleure répartition des richesses et pour redonner du sens au mot écologie. Ensemble, défendons la diversité, la culture, et les valeurs humaines.

Cessons de penser rentabilité et croissance frénétique au détriment des plus fragiles économiquement, et de la Nature plus généralement. Ensemble, faisons barrage au racisme et construisons un avenir où chaque individu, chaque être vivant, peut s’épanouir en France dans le respect et la tolérance.

