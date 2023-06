Les éditeurs américains s'opposent à la censure en bibliothèque

Outre-Atlantique, la censure et les restrictions d'accès à des ouvrages de bibliothèques relèvent désormais de la banalité. Le bilan augmente d'année en année, depuis 2020 : l'an dernier, 1269 demandes de retrait ont été dénombrées par l'Association des bibliothécaires américains, portant sur 2571 titres au total.

Une très large majorité porte sur des relations affectives LGBTQIA+, les violences sexuelles ou racistes, et sont souvent écrits par des auteurs afro-américains, sino-américains ou plus simplement issus de la diversité.

Réclamée par des parents d'élèves, mais surtout par des groupes de pression, des associations, voire des représentants politiques, cette censure, derrière un prétexte de protection de la jeunesse, semble animée par une certaine idéologie.

Dans plusieurs États conservateurs, comme la Floride et le Texas, des lois spécifiques ont ainsi permis et encadré ces attaques. Dans l'Arkansas, au sud du pays, à partir du 1er août 2023, un ou une bibliothécaire fera l'objet de poursuites pour avoir « fourni un document considéré comme dangereux pour les mineurs »...

La plainte des usagers

En avril 2022, dans le comté de Llano, au Texas, sept habitants, choqués par les retraits de 17 ouvrages des collections des bibliothèques publiques, avaient porté plainte contre l'administration. Ils affirmaient alors que les autorités du comté et les responsables du réseau des bibliothèques avaient « systématiquement retiré des collections des bibliothèques des livres primés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les idées exprimées ».

D'après eux, « la censure [...] ainsi imposée sur le réseau des bibliothèques publiques du comté de Llano contrevient au Premier amendement [garantissant notamment la liberté d'expression, NdR] et frappe notre démocratie en plein cœur ».

Les retraits de livres faisaient suite à la diffusion publique d'une liste de titres, établie en octobre 2021 par Matt Krause, représentant républicain et président d'une commission d’enquête de la Chambre des représentants du Texas. Celle-ci contenait 850 titres, dont 60 % évoquaient des thèmes relatifs à la sexualité et aux identités LGBTQIA+ : le responsable politique demandait aux établissements des données précises sur la présence de ces titres dans leurs collections.

Ce coup de semonce aurait pu pousser certains membres de l'administration d'un comté à « encourager » une bibliothèque à faire le ménage dans ses collections... Dans le cas des bibliothèques de Llano, le juge du comté, Ron Cunningham, aurait ordonné au directeur du réseau de retirer 60 livres des collections, arguant qu'ils « décrivaient des relations sexuelles ou des éléments relatifs à la nudité »...

Une première victoire

Un an après le dépôt de la plainte, les usagers se réjouissaient d'une première victoire en justice, puisque la cour fédérale d'Austin, au Texas, a émis une injonction préliminaire en leur faveur.

Elle contraignait en effet les autorités du comté à réintégrer les ouvrages imprimés retirés des collections des bibliothèques, dans l'attente d'un verdict définitif sur les questions soulevées par la plainte. Sous 24 heures, Cuisine de nuit de Maurice Sendak (traduction de Jean-Henri Potier, L'école des loisirs), Catwoman - Under the moon, de Lauren Myracle, ou It's Perfectly Normal, un ouvrage sur les changements du corps à la puberté de Robie Harris, et d’autres encore, devaient tous retrouver les fonds documentaires concernés.

La cour fédérale instituait par ailleurs un moratoire sur les retraits d'ouvrages dans le comté, le temps d'éclaircir les implications de ces restrictions d'accès.

Les éditeurs en renfort

Dans un communiqué, l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) annonce le dépôt d'un amicus brief, document apportant des informations et des arguments, pour soutenir l'action en justice des usagers du comté de Llano.

Plusieurs grands groupes d'édition cosignent cette pièce au dossier, à savoir Penguin Random House, Candlewick Press, Hachette, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster.

Au nom de tous nos adhérents, nous sommes ravis de porter cet amicus brief, qui vient appuyer l'action en justice importante d'usagers des bibliothèques. Comme le souligne notre contribution, la censure de livres n'est pas l'apanage d'une idéologie politique, mais, peu importe son origine, le retrait d'ouvrages n'est pas compatible avec les fondements de la démocratie américaine. D'ailleurs, les tribunaux ont maintes et maintes fois confirmé les libertés fondamentales du Premier amendement en condamnant les tentatives d'appliquer une discrimination fondée sur les points de vue et les opinions dans les bibliothèques. – Matthew Stratton, avocat général adjoint de l'AAP

L'amicus brief, accessible en fin d'article, rappelle notamment la valeur littéraire reconnue des ouvrages retirés des collections, l'aspect apolitique du Premier amendement ainsi que la liberté d'expression et d'information, garantie par la Constitution américaine.

Opposition ferme

Les éditeurs, depuis la naissance de cette vague de censure américaine, s'y opposent d'une manière plus ou moins résolue, en exprimant leur indignation ou en collectant des fonds pour la lutte contre la censure.

Ces dernières semaines, toutefois, les communiqués de presse et autres messages sur les réseaux sociaux ont laissé la place à un investissement plus judiciaire. Ainsi, le 17 mai dernier, une coalition de plaignants a ouvert une procédure auprès d'une cour de Floride pour s'opposer à la censure et au retrait d'environ 200 ouvrages des établissements du comté d'Escambia, en Floride.

Parmi ceux-ci, le groupe éditorial Penguin Random House, un des plus puissants au monde, qui figure aux côtés de l'ONG PEN America, d'usagers des bibliothèques et de cinq auteurs ont les livres ont été censurés.

Ensemble, ils dénoncent des « retraits » et des « restrictions d'accès » à certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires publiques du comté, ordonnées par le district scolaire « sur la seule base d'un désaccord avec les idées exprimées dans ces livres ».

Les tribunaux américains sont donc invités à plancher pour, peut-être, endiguer cette vague persistante de retraits d'ouvrages...

Photographie : manifestation contre la censure de livres, à Atlanta (Géorgie), en février 2022 (John Ramspott, CC BY 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres