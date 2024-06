Barrage au Rassemblement national” : l'appel des acteurs du livre

À travers un texte ouvert, portant avant tout sur les valeurs que porte l’industrie du livre, ils sont une cinquantaine à avoir ajouté leur voix à cet appel. Il ne s’agit là ni de recommandations fléchées vers un parti ou un autre, mais d’une mobilisation collective autour d’un enjeu commun.

La démarche est ouverte, sans critique formulée contre les sympathisants, comme un simple rappel de ce que le livre et la lecture véhiculent intrinsèquement. Un message pour tenter de toucher les abstentionnistes et les indécis, qui, touchés par ces mots, seraient alors susceptibles de changer d’avis. Déjà une victoire.

Leur texte est ici reproduit dans son intégralité. L'appel est disponible à cette adresse.

Les actrices et acteurs du monde du Livre se mobilisent

La lecture, en nous donnant à découvrir une infinité de récits, de parcours, de pensées, nous ouvre à des imaginaires multiples et alternatifs. Elle est une expérience à la fois intime et collective. Douce et puissante.

Entrer dans une histoire, un témoignage, un essai, c’est s’immerger dans la vision d’un autre, c’est approfondir la sienne, c’est entamer un dialogue d’une infinie richesse. Le livre, la lecture participent à rendre attentif à chacune et chacun, respectueux, vigilant. La lecture nous offre à penser le monde, à le saisir dans toute sa complexité, à le questionner et à le rêver. Et parfois aussi, à nous insurger.

Dans une société troublée, les livres sont plus que jamais nécessaires. Ils aident l’enfant à grandir, l’adolescent à se construire, l’adulte à se situer et à surmonter les aléas de la vie, à surmonter la peur et l’isolement.

Nous, actrices et acteurs du monde du Livre, sommes porté.es par des valeurs de partage, de transmission, de médiation. Nous voulons pouvoir continuer à proposer des œuvres en toute liberté, en provenance de tous horizons, véhiculant une grande variété de pensées et de discours. Nous défendons la nuance face à l’outrance, ce qui réunit plutôt que ce qui divise, ce qui ouvre l’avenir plutôt que ce qui l’obscurcit.

Nous, actrices et acteurs du monde du Livre, appelons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à se mobiliser et à porter leur voix avec détermination contre l’extrême droite.

Le 30 juin et le 7 juillet, nous appelons à voter et à faire barrage au Rassemblement national.

Voici la liste des cinquante premiers signataires. L'appel peut être signé à cette adresse :

Yann Arthus Bertrand (photographe) ;

Jean-Baptiste Andrea (auteur) ;

Anne-Sylvie Bameule (éditions Actes Sud) ;

Clémentine Beauvais (autrice) ;

Alain Bellier (librairie Lucioles ; Vienne) ;

Frédéric Bénaglia (directeur artistique et illustrateur) ;

Emmanuelle Beulque (éditions Sarbacane) ;

Serge Bloch (dessinateur) ;

Thomas Bout (éditions Rue de l’échiquier) ;

Vincent Brunner (journaliste ; auteur) ;

Céline Charvet (Casterman jeunesse) ;

Emma Cosso-Merad (autrice) ;

Thomas Dartige (éditions Gallimard jeunesse) ;

Nicolas Deprez (librairie Le Tigre ; Strasbourg) ;

Serge Ewenczyk (éditions çà et là) ;

Alain et Désirée Frappier (graphistes ; peintres) ;

Karim Friha (auteur) ;

Jean-Luc Fromental (éditions Denoël Graphic) ;

Charlotte Gallimard (éditions Casterman) ;

Laure Gallimard (éditions Gallimard jeunesse) ;

Laurent Garin (école de la librairie) ;

Nicolas Gary (Journaliste littéraire)

Julie Gautier (Actes Sud) ;

Sophie Giraud (éditions hélium) ;

Christophe Guias (éditions Payot) ;

Insa Sané (auteur) ;

Jul (auteur dessinateur) ;

Moïse Kissous (éditions Steinkis) ;

Emmanuelle Klein (attachée de presse) ;

Frédéric Lavabre (éditions Sarbacane) ;

Laure Leroy (éditions Zulma) ;

Louison (autrice) ;

Caroline Meneghetti (école de la librairie) ;

Pauline Mermet (éditrice aux éditions Dargaud) ;

David Meulemans (éditions Aux forges de Vulcain) ;

Catherine Meurisse (autrice ; dessinatrice) ;

Sandrine Mini (éditrice aux éditions Syros) ;

Jean-David Morvan (auteur) ;

Jean-Pierre Nakache (librairies Bulles en tête) ;

Françoise Nyssen (ancienne ministre de la Culture) ;

Fred Prilleux (auteur ; critique),

Madeleine Riffaud (autrice) ;

Frédéric Schwamberger (éditions Futuropolis) ;

Alain Serre (éditions Rue du Monde) ;

Amanda Spiegel (librairie Folies d’encre ; Lili Sztajn [traductrice] ; Montreuil) ;

Pascal Thuot (Librairie Millepages) ;

Elene Usdin (autrice ; dessinatrice),

Sévérine Vidal (autrice) ;

Stéphanie Visage (professeure ; documentaliste)

Crédits photo : Mobilisation du 15 juin 2024, place de la Bastille - ActuaLitté, CC BY SA 2.0