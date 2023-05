Sarbacane : 20 années d'édition jeunesse en 20 livres

« En tant qu'éditeur, nous nous efforçons de porter une exigence de qualité envers nos publics, en mettant en avant les idées et les valeurs qui irriguent nos livres », indique Sarbacane. Une exposition temporaire montre au public la sélection de 20 titres emblématiques, comme une plongée au cœur de ces vingt années de création.

Ces titres témoignent de l'ouverture et de l'éclectisme du catalogue de Sarbacane, qui a toujours su proposer des histoires riches et variées, destinées à un large public. Les planches sont aussi celles de talents découverts et accompagnés, pour la voix singulière qu'ils portaient. Et la maison continue d'innover en proposant des formats originaux et des histoires toujours plus surprenantes.

Les ouvrages retenus témoignent de l'ouverture et de l'éclectisme du catalogue bâti au fil des ans. Reliés par le fil rouge de l'amour du texte et de la belle image, ils racontent cette volonté de s'adresser à toutes et tous tout en maintenant une exigence de qualité désormais largement reconnue.

Depuis juillet 2020, Sarbacane a rejoint la holding Madrigall, et fait désormais partie du groupe Flammarion. « Sarbacane va bien : moi, j’ai 60 ans, je fatigue », plaisantait alors Frédéric Lavabre, interrogé par ActuaLitté.

« S’adosser à un grand groupe, c’est l’opportunité de bénéficier des services supports, pour me simplifier la vie. Il n’y a rien de pire que d’avoir en tête des questions d’impressions, de stocks, de gestion, lors d’une rencontre avec un auteur pour parler de son livre. Nous avons tous, nous indépendants, perdu des auteurs pour ces raisons… »

L'aventure est à parcourir au Pôle jeunesse de la Comédie du livre, sur l'esplanade du Peyrou.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - La Comédie du livre 2023 : 10 jours de lectures à Montpellier