La Comédie du livre 2023 : 10 jours de lectures à Montpellier

Créée en 1986, la Comédie du Livre est un des rendez-vous majeurs de la vie littéraire en France, qui réunit chaque année près de 250 auteurs et 70 000 visiteurs à Montpellier. Ces dix dernières années, sa programmation dédiée aux littératures françaises et étrangères, à l'édition indépendante de création littéraire et à l'émergence de nouveaux talents lui ont permis de conquérir de nouveaux publics.

Lors de cette 38ème édition, Patrick Boucheron aura carte blanche à Montpellier, les éditions P.OL. fêteront leur quarantième anniversaire en présence de Frédéric Boyer, Marie Darrieussecq, Emmanuel Carrère, Emmanuelle Bayamack-Tam, Olivier Cadiot, Christine Montalbetti, Nicolas Fargues, Hélène Zimmer et Lucie Rico.

Le 5 mai, Brigitte Giraud inaugurera les grandes soirées avec la lecture de Vivre vite à l’Opéra Molière.

Cette année, ce sont quatorze librairies indépendantes de Montpellier et sa métropole qui seront présentes. Les 6 et 7 mai, lors du premier week-end, la Comédie du Livre, dix jours en mai investit le Domaine d’O, magnifique écrin naturel de la ville avec ses jardins méditerranéens et son château du XVIIe siècle, ses équipements culturels prestigieux, avec une programmation autour du livre et des littératures pour la jeunesse et la maison d’édition Sarbacane qui sera mise à l’honneur.

Retrouvez la programmation complète, à cette adresse, et au fil de ce dossier, tous les articles, entretiens et podcasts réalisés durant l'événement.