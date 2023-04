Censure aux États-Unis : les identités de genre et sexualités largement visées

Né en 2021, particulièrement organisé, le mouvement de censure américain cherche à faire retirer certains titres des bibliothèques scolaires ou publiques. Présenté comme un moyen de protéger les enfants de contenus jugés « inappropriés » ou « obscènes », il restreint considérablement la diversité des collections.

Ces tentatives de censure sont la plupart du temps portées par des parents d'élèves. Mais des représentants politiques, comme les gouverneurs républicains Greg Abbott (Texas) et Ron DeSantis (Floride), les encouragent et légifèrent même pour faciliter l'interventionnisme dans les choix de livres.

Largement conservatrice, la censure américaine a visé, en 2022, 2571 titres. Parmi les 10 ouvrages les plus régulièrement pointés du doigt, une majorité d'entre eux abordent les identités de genre, les relations affectives ou encore la sexualité. Et, sans trop de surprise, la communauté LGBTQIA+ se retrouve au cœur de cette censure quasi systématique.

Le top 5 des livres censurés en 2022 :

Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit par Anne-Charlotte Husson, Casterman), pour son contenu LGBTQIA+, ses éléments sexuels « explicites ».

All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus), pour son contenu LGBTQIA+, ses éléments sexuels « explicites ».

The Bluest Eye de Toni Morrison (L'œil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau, 10/18), pour sa description d'abus sexuels, ses éléments sexuels « explicites », ses éléments sur la diversité, l'égalité et l'inclusion.

Flamer de Mike Curato, pour son contenu LGBTQIA+, ses éléments sexuels « explicites ».

Égalité : Looking for Alaska de John Green (Qui es-tu Alaska ?, traduit par Catherine Gibert, Gallimard Jeunesse), pour ses éléments sexuels « explicites », son contenu LGBTQIA+.

The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky (Le monde de Charlie, traduit par Blandine Longre, Le Livre de Poche), pour ses éléments sexuels « explicites », son contenu LGBTQIA+, sa description d'abus sexuels, la mention de la drogue, les obscénités.