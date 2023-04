États-Unis : censurer le livre d'un censeur, une bonne stratégie ?

Amplement documenté, mais non moins redoutable, le mouvement de censure qui traverse les États-Unis déleste les collections des bibliothèques publiques et scolaires d'ouvrages jugés « offensants », « vulgaires » ou même « pornographiques ».

Des qualificatifs attribués à des livres de Toni Morrison, Alison Bechdel, Art Spiegelman, Rupi Kaur ou encore Sarah J. Maas, parce qu'ils abordent des sujets comme les violences racistes ou sexuelles, la sexualité, les questionnements sur le genre ou bien les relations affectives... Mis à l'index par diverses organisations, souvent religieuses, ces livres se retrouvent aussi pointés du doigt par des législations consensuelles...

Don't Say Gay et autres interdictions

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis s'est beaucoup investi pour l'entrée en vigueur de telles lois. Élu en 2018, réélu en 2022, il a marqué ses mandats par quelques textes dont les effets sont largement critiqués par l'opposition.

La House Bill 1467, surnommée Don't Say Gay par ses détracteurs, est sans doute la plus connue : elle interdit d’aborder la question de l’orientation sexuelle dans les établissements scolaires, ce qui inclut, de fait, leurs bibliothèques. Le « Stop WOKE Act », pour sa part, vient encadrer la manière dont les institutions éducatives et les entreprises peuvent évoquer les discriminations, notamment celles liées à l'apparence ou à l'origine d'une personne.

Des textes présentés comme des moyens de protéger les enfants, ou de lutter contre le racisme, mais dont les effets sont jugés délétères par les principaux intéressés. Les bibliothécaires comme les professeurs déplorent des restrictions de la liberté d'enseignement, mais aussi de la liberté d'expression et d'information des plus jeunes.

Parallèlement, DeSantis encourage le développement des moyens de pression : en début d'année 2023, la législation s'enrichissait de possibilités d'intervention nouvelles des parents d'élèves dans les programmes des établissements scolaires.

Censurer un censeur

En Floride, le camp démocrate, opposé à Ron DeSantis, cherche maintenant à retourner ces législations contre son propre livre, The Courage to Be Free (Broadside Books, février 2023). « Le piège qu'il a tendu aux autres se refermera désormais sur lui », promet Fentrice Driskell, à la tête des représentants démocrates pour l'État.

Ces derniers militent à présent pour que les établissements scolaires décrètent le livre « inapproprié » dans leurs collections, en se basant sur les textes de loi et leurs imprécisions. Ainsi, les concepts « woke » et « idéologie du genre », cités plusieurs dizaines de fois dans l'ouvrage, pourraient être considérés comme « clivants », un motif de retrait des étagères.

Autre thème abordé par le gouverneur, celui du « racisme systémique », qui désigne un racisme ancré dans les institutions et décisions d'un État : or, celui-ci fait partie des sujets qu'il convient désormais de ne pas évoquer dans les cursus universitaires...

Des descriptions d'actes de violence constituent aussi des éléments que les élus démocrates mettent en avant auprès des administrations et établissements scolaires.

Une fragile stratégie ?

Selon The Daily Beast, une administration scolaire aurait répondu aux inquiétudes des démocrates, les remerciant simplement « d'avoir exprimé leurs réserves » vis-à-vis de The Courage to Be Free. Dans l'État, il est probable que peu de bibliothèques scolaires, voire aucune, n'aient acquis le livre du gouverneur, qui ne se justifie pas vraiment dans les collections.

« Si les États-Unis ne veulent pas que le présent de la Floride devienne leur futur, les citoyens doivent se rendre compte de ce qu'il s'y passe. C'est notre moyen de combattre ce présent, mais aussi de montrer à quel point il est devenu ridicule », explique encore Fentrice Driskell.

L'initiative démocrate pourrait toutefois s'avérer contre-productive. En victimisant le gouverneur, d'une part. En perpétuant le cycle de la censure, d’autre part : les bibliothèques publiques et scolaires doivent en effet permettre aux lecteurs d'accéder à une variété de livres et d'idées, tant que ces dernières n'ont pas été condamnées par la justice.

Photographie : Ron DeSantis en août 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

