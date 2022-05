L’explosion de la BD en Italie : "le langage le plus contemporain"

Pour la première fois, l'Association des éditeurs italiens (AIE), en collaboration avec le programme Eudicom, financé par la Commission européenne à travers le Creative Europe, a présenté les chiffres qui nous renseignent sur le poids de la bande dessinée (BD, romans graphiques, mangas, BD pour enfants et jeunes adultes) dans l'édition italienne.

Emanuele Di Giorgi, responsable de la commission BD et romans graphiques de l’AIE, a affirmé, comme rapporté par le communiqué de presse de l’AIE, que « la bande dessinée est l'un des secteurs les plus vitaux de l'édition et on peut lui attribuer le mérite de rapprocher des milliers de jeunes des librairies et de la lecture ».

Croissance des ventes et de la production

Selon ce rapport, en 2021, 11,543 millions d'exemplaires de bandes dessinées, avec un prix de couverture d'une valeur de 100,245 millions d'euros, ont été vendus dans les librairies physiques, en ligne et via la grande distribution. Par rapport à l'année 2019, la croissance est de 256% en termes d'exemplaires et de 175% en termes de valeur. Au cours des quatre premiers mois de 2022, 3,586 millions d'exemplaires ont été vendus (contre 2,862 millions l'année précédente), pour un total de 31,3 millions d'euros (24,8 millions l'année précédente).

Les titres publiés l'année 2019 étaient de 3,148, tombant à 2,748 en 2020 en raison de la pandémie, puis remontant à 3,272 en 2021. Même le catalogue continue à grandir, et alors qu'en 2000 les bandes dessinées représentaient 2 % de tous les titres de fiction publiés en un an, en 2021, elles ont bondi à 12,6 %.

La « force » du langage et des lecteurs

Comment expliquer un succès aussi retentissant, pour une industrie comme celle de l’édition qui est habituée à des taux de croissance beaucoup moins importants ?

Selon Emanuele Di Giorgi, « c’est une question de langage, car la bande dessinée a hybridé tous les types de communication. C'est peut-être le langage le plus contemporain de tous ». En effet, ce genre propose un mélange de texte et d'image, approche très familière à l'homme contemporain (il suffit de penser à l'utilisation des émoticônes dans les textos).

Selon Caterina Marietti, qui a fondé avec Michele Foschini Bao Publishing, l'éditeur de Zerocalcare, l'une des forces de la bande dessinée est son public, qui est « très fidèle » et composé de lecteurs « super forts », qui lisent en moyenne plus que les lecteurs forts.

Une lecture apparemment simple

Il s'agit toutefois d'une évolution relativement récente : dans la culture italienne d'il y a quelques décennies, on pensait que c'était ceux qui n'avaient pas envie de lire qui lisaient des bandes dessinées, et une famille bourgeoise pouvait empêcher ses enfants de lire des bandes dessinées. Heureusement, il y a eu un passage des générations qui a conduit aussi à un changement d'.

Par ailleurs, selon Caterina Marietti, la lecture des fumetti est une opération complexe : « l'association de l'image et des mots fait de la bande dessinée une lecture difficile, un geste différent de la lecture d'un roman », même si les enfants commencent parfois à lire précisément grâce à la bande dessinée, car ils sont déjà habitués à la littérature enfantine souvent illustrée.

L’extraordinaire succès des mangas

Marco Schiavone, fondateur de Edizioni BD et de J-POP, éditeur de manga, quant à lui, parle du marché du manga et reconnaît une spécificité par rapport à celui de la bande dessinée : la croissance est une tendance internationale, pas seulement italienne et pas très nouvelle (déjà en 2007, rappelle l’éditeur, il y avait un miniboom du manga aux USA).

Le segment des mangas est en effet le plus acheté parmi ceux qui composent le domaine de la BD. Selon les données de l’AIE, sur les 100,245 millions d'euros dépensés pour les bandes dessinées achetées en librairie et en supermarché en 2021, 58,3 millions (58,1%) sont des mangas, 29,7 millions (29,7%) des romans graphiques, des comics et des bandes dessinées, et 12,2 millions (12,2%) des bandes dessinées pour enfants et jeunes adultes.

Enfin, Renato Franchi, responsable marketing de Starcomics, rappelle deux autres éléments importants concernant le succès du fumetto : le lecteur de manga, et souvent aussi de comics, est un lecteur en série. En outre, il existe pour ce secteur une grande proximité entre le produit audiovisuel (le dessin animé) et le produit papier.

Des défis encore à relever, pour une légitimité (quasiment) acquise

Et peut-on prévoir un futur encore plus passionnant pour le manga ? Quant à l'avenir, Marco prévoit une « normalisation » de la courbe et de la consommation. D’après lui, il y a aujourd’hui un nouveau lectorat pour les mangas et c'est pourquoi le défi pour les éditeurs est important : il faut rendre disponibles tant de séries étrangères qui n’étaient pas demandées auparavant.

Selon Caterina Marietti, enfin « les éditeurs ne doivent pas casser le jouet », c'est-à-dire ruiner la situation, et surtout ils ne doivent pas céder à la surproduction, mais « prendre la responsabilité de choisir réellement les œuvres ».

Ce qui est certain, c'est que la légitimité de la bande dessinée en Italie a été sanctionnée non seulement par les ventes, et donc par le succès commercial, mais aussi par la critique : en effet, Zerocalcare avait participé déjà en 2015 au Premio Strega, l'équivalent du Goncourt en Italie, avec Dimentica il mio nome (Oublie mon nom), publiée aux Éditions Cambourakis en 2018).

Crédit photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)