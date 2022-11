Parcourir les manuscrits de Gainsbourg et la bibliothèque de Serge

Serge Gainsbourg a été profondément influencé par la littérature et la poésie, sources d’inspiration d’un bon nombre de chansons, comme son adaptation du Serpent qui danse de Baudelaire. D'autres phrases sont puisées chez des figures comme Arthur Rimbaud ou Benjamin Constant.

Le parolier, compositeur, interprète, réalisateur, photographe et romancier était aussi collectionneur de petits papiers, autographes et paperolles, qui témoignent « de son rapport quotidien, méticuleux et compulsif » à l’écrit. Cette exposition « plonge les visiteurs dans le paysage littéraire de Serge Gainsbourg ». Le double de Gainsbourg, Gainsbarre, sera également mis en scène, entre frasques et politesse de la douleur.

Enfin, l’événement éclaire la « formidable productivité de l’auteur », et « sa capacité à faire mouche », en proposant un riche ensemble de manuscrits et tapuscrits annotés. Associés aux films inédits d’Yves Lefebvre, ils permettent de mieux comprendre le processus d’écriture et de composition de l’auteur de l’Anamour, si bien évoqué par Emma Becker dans son dernier texte.

Outre un important nombre de titres aux paroles ciselées, le très productif Serge Gainsbourg a écrit ou collaboré à plusieurs ouvrages, dont le « conte parabolique », Evguénie Sokolov, paru chez Gallimard en 1980. En 2007, les éditions de poche, LGF, on fait paraitre un recueil d’extraits d’interviews ou de paroles de ses chansons.

Notons qu’en janvier prochain, Pierre-Julien Brunet publiera aux Presses universitaires de Rennes un ouvrage, Serge Gainsbourg. Écrire, s'écrire. Ce livre propose un portrait de Serge Gainsbourg - et non un commentaire de textes - à travers l'analyse de l'écriture de Lucien Ginsburg, son « inventeur».

Celui-ci a en effet réussi à créer une oeuvre qui ne fait littéralement qu'un avec son personnage, puisqu'elle reprend et développe les trois principaux motifs observés dans la transformation « graphique » et identitaire de Lucien Ginsburg en Serge Gainsbourg : obsession pour les (pré)noms, jeux sur les lettres et variations sur la question du double.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0)