Au Musée du Terrorisme, des caricatures de Charlie Hebdo trop dangereuses 

Dans un article du Monde, Henry Rousso, historien et président de la mission de préfiguration du musée, revendique des « raisons de sécurité pour les élèves et les enseignants ». Une étrange justification, alors que l’exposition dévoile quelque 300 œuvres d’élèves, réalisées entre 2021 et 2022. Or, sur l’ensemble des collèges et lycées ayant pris part à l’opération, deux d’entre eux ont planché sur les caricatures de Charlie. Et les voici exclues.

Dès mai dernier, le MMT a alerté les enseignants : ces dessins qui avaient servi de base pédagogique ne figureraient pas dans l’exposition. Malgré la déception et l’opposition des enseignants concernés, rien n’y fit. Mais comment justifier une telle discrimination, quand l’intention était de « faire face » ?

Henry Rousso poursuit : « Nous sommes une mission de préfiguration, nous expérimentons les problèmes au fur et à mesure qu’ils arrivent et un dilemme s’est posé à nous une fois que nous avons eu à réfléchir à la mise en ligne des caricatures. » La sécurité plus que la liberté d’expression, certes, au risque de passer un message des plus ardus à comprendre.

En fond, on entend les hommages rendus récemment à Samuel Paty, enseignant assassiné — et le MMT ne se prive pas de souligner ces « menaces qui pèsent sur le monde enseignant ». Pour Simon Fieschi, membre de l’observatoire d’orientation et survivant de l’attentat survenu chez Charlie, impossible de suivre. « Le travail des classes était remarquable, mais la décision du musée est en contradiction avec ce contre quoi je me bats.Ce n’était plus possible pour moi d’être associé à ce projet, ni à titre personnel, ni en tant que représentant de Charlie Hebdo. »

Entre la nécessité de ne faire courir aucun risque aux partenaires et l’impératif de témoignage, cette première exposition débute en marchant sur des œufs. On peut la découvrir à cette adresse.

Crédits photo : MMT