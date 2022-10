Le terrorisme de l’URSSAF cherche à m’extorquer des cotisations indues

Bonjour,

Mes droits d’auteur sont payés en traitements et salaires par mes diffuseurs.

Le quinzième arrondissement de Paris est celui où j’habite et où j’écris mes livres depuis 1978.

Fin 2020, deux institutions aussi puissantes que désinvoltes, à savoir le Lycée des Métiers du Bois et la Mairie du XVe de Paris, plus exactement Mme Jourdy proviseur, au lycée, et M. Frédéric Jacquot à la mairie du XVe arrondissement de Paris, m’ont poussée à prendre un Siret dans le but de me passer commande. « Vous avez un Siret ? » m’ont demandé ces deux personnes, passeuses d’ordre en puissance. J’ai donc pris un Siret au 03/02/2021.

Aucune commande n’est venue, je n’ai émis aucune note de droits d’auteur en Siret.

Dois-je comprendre que ces personnes se réjouissent (et j’ai aussi cette interrogation regardant l’URSSAF) de mener les écrivains dans le gouffre ?

J’ai déclaré 0 euro en Siret sur 2021, et j’aurai 0 en Siret sur 2022.

C’est pourquoi aujourd’hui il me semble plus simple de résilier temporairement mon numéro Siret 387 551 XXX XXX XX.

En revanche, je souhaite continuer à déclarer mes droits d’auteur qui me seraient payés en traitements et salaires sur le site URSSAF artiste auteur.

Quelles rémunérations pour les auteurs en 2023 ?

Le site cfe (Centre de formalités des entreprises), où je me suis dirigée dans le but de suspendre temporairement ce Siret, n’est pas clair. Ils proposent de déclarer « une cessation d’activité », est-ce bien ce que je dois faire ? C’est confus. Il serait très embêtant que l’URSSAF artiste auteur ne me connaisse plus, il s’agit seulement de suspendre ce Siret tant que je n’ai pas de commandes dans le cadre Siret.

Je souhaite continuer à déclarer à l’URSSAF artiste auteur mes droits d’auteurs qui me seraient versés en « traitements et salaires »

Que dois-je faire ?

Quelle est la formalité qui consisterait à suspendre ce Siret et à rester présente sur le site URSSAF artiste auteur pour les droits d’auteur « traitements et salaires » ?

Le terrorisme de l’URSSAF, qui se trompe et me brutalise, et cherche à m’extorquer des cotisations indues, me pousse bien sûr à cet acte de résiliation du Siret, Siret qui n’a pas d’utilité en l’absence de commandes.

Depuis la publication de cet article, dont je suis l’auteur, je reçois des témoignages semblables — la semaine dernière encore. Un auteur m’a écrit, il ne doit rien à l’URSSAF, qui lui réclame des sommes imaginaires. Il a lui aussi des droits d’auteur en traitements et salaires ; et il a pensé avoir plus grande liberté de prendre un Siret micro BNC, c’était bien mon intention aussi, dans une volonté de s’épanouir, bien entendu, et c’est plus simple pour de nombreux interlocuteurs, et plus dynamique de la part des écrivains que nous sommes — mais cela c’est la théorie.

Depuis qu’il a pris un Siret micro BNC où il engrange parfois à peine quelques centaines d’euros de recettes, ce confrère est au comble de l’angoisse avec une URSSAF qui tente de lui extorquer ces toujours les mêmes 3515 euros à la con, complètement indus, anxiogènes, harcelants.

Mon travail d'auteur ? “J’écris vite. Je compte bien. Et le compte n’y est pas”

Les exemples sont innombrables. Depuis la publication de cet article, chaque fois que l’URSSAF m’écrit, l’URSSAF se goure.

L’URSSAF m’a inventé un diffuseur pour qui je n’ai jamais travaillé. L’URSSAF a aussi oublié la moitié du « traitement et salaire » que m’a versé un diffuseur en 2021.

L’URSSAF usurpe mon identité en faisant une déclaration fausse à ma place où j’aurais travaillé pour Ouest-France, une invention. Tout est permis.

Les conditions de la création littéraire doivent être protégées, c’est pourquoi je ne veux pas m’exposer à la brutalité que l’URSSAF exerce envers quiconque a un Siret, même sans recette.

"À force de maltraitance, c’est la vigueur de la création qu’on ensevelit"

Je fais copie de ce message à la Direction de la Ligue des Auteurs Professionnels, mon syndicat professionnel, et autres autorités de tutelle comme la Société des Gens de lettres, dont je suis membre.

Je mets aussi en copie le site ActuaLitté.

J’informe aussi mon centre d’impôts, avec qui j’ai échangé — ils sont normaux — ce printemps 2022 et à qui j’ai déclaré que ce Siret était à zéro chiffre d’affaires.

J’attends que vous me disiez ce que je dois faire pour résilier temporairement ce Siret.

Crédits photo : hommage à Lewis Carroll mars 2022 © Casimir Lepel (parc de l'abbaye de Thiron Gardais)