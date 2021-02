Les avanies des auteurs face à l'URSSAF : “C'est de mal en pis

Aujourd’hui, l’écrivaine s’est vu taxer de 3515 €, un prélévement d’office survenu après de longues heures confrontée aux messages techniques d’erreur. Voici le récit qu’elle en fait.

Monsieur,

Vous m’avez priée de vous tenir informé des avanies que l’URSSAF m’inflige. C’est de mal en pis : maintenant, elle répand la terreur dans mon foyer. Il m’a été indiqué que la SGDL avait transmis le problème au ministère de la Culture,

Madame Bachelot doit réagir, il faut l’informer de toute urgence, car on brutalise des auteurs indigents en leur réclamant des sommes indues. C’est aujourd’hui mon tour et, je vous prie d’agir pour remise, au plus vite, la taxation d’office de 3515 euros qu’ils prétendent m’extorquer.

Ces violences administratives ne peuvent plus durer.

Le 3 février 2021, après des jours perdus à entrer dans le site URSSAF, qui ne marche pas, je déclare en ligne mes revenus d’auteur 2019, soit en deux versements SOFIA en tout 125 euros brut (où toutes les cotisations sont précomptées).

La saisie informatique est possible, mais la validation informatique impossible, comme l’indique le message d’erreur qui fait l’objet d’une des captures d’écran.

Cette validation est impossible jour après jour.

La déclaration est saisie, mais on ne peut la valider.

Je perds encore des heures à téléphoner. L’URSSAF me dit : « Allez dans votre messagerie et envoyez-nous les captures d’écran. »

Ce que je fais.

Le message est dans ma messagerie de mon espace URSSAF avec toutes les copies d’écran nécessaires.

Et pourtant une semaine plus tard le 11 février je reçois une taxation d’office pour non-déclaration des revenus 2019 de 3515 euros

Cette taxation démente est imputable entièrement au chaos des services de l’URSSAF artiste auteur

Je vous prie d’engager tous vos efforts afin d’annulation de cette taxation au plus vite.

Ces abus de position dominante, cette dictature administrative, cette guerre qu’on mène aux auteurs pour nous empêcher de respirer, cette volonté de faire suffoquer ceux d’entre nous qui n’ont pas un sou en poche, nous ne pouvons plus les tolérer,

Je ne sais pas si vous avez bien compris, en tout et pour tout mes revenus 2019 sont de 125 euros brut (c’est l’ensemble de mes revenus, et ils proviennent de la SOFIA) et l’État français me demande 3515 euros.

Dominique Sels

illustration domaine public Jérôme Bosh, détail