Le Petit Nicolas entre au Musée Grévin

Afin de réaliser en 3 dimensions Le Petit Nicolas, un travail collaboratif a été mené entre les équipes du film, celles de création de Grévin et le sculpteur Stéphane Barret. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur des fichiers 3D et des recherches pointues sur les couleurs de chaque élément : cheveux, vêtements, cartable, choix du décor.

Le Musée Grévin explique : « Chaque détail a toute son importance puisque les visiteurs pourront poser au côté du petit Nicolas dans un décor très parisien, lui aussi comme dans le film, respectant la douceur de l’aquarelle. » Et d’ajouter : « Ce décor est installé dans la splendide Salle des Colonnes, décor originel de Grévin, inauguré le 5 juin 1882, il y a donc 140 ans cette année Oggy et les cafards ou encore LadyBug et Chat Noir, les super-héros de la série Miraculous. »

Le Petit Nicolas dans des décors du musée Grévin. Musée Grévin.

À cette occasion, l’institution parisienne rappelle que « le premier dessin animé du monde », Pauvre Pierrot, projeté sur grand écran « devant un public ébahi », eut lieu au Musée Grévin en 1892, par l’entremise du Théâtre Optique d’Émile Reynaud, issu de son invention, le Praxinoscope.

Le film d’animation, récompensé du Cristal du meilleur long métrage au Festival du Film d’Animation d’Annecy, est produit par Aton Soumache (ON Classics – Mediawan), Lilian Èche (Bidibul Productions) et distribué par Bac Films. Il est réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, qui signent également le scénario, les dialogues et l’adaptation, aux côtés d’Anne Goscinny et de Michel Fessler.

Pour accompagner Simon Faliu, qui prête sa voix au Petit Nicolas, on retrouvera Alain Chabat et Laurent Lafitte qui doubleront respectivement René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, disparu récemment.

Le Petit Nicolas, né en 1959, est issu de l’imagination de deux grandes figures de la bande dessinée, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Prescrit par le ministère de l’Éducation nationale, Le Petit Nicolas deviendra un ouvrage de référence, et connaîtra un succès international. Ses aventures sont traduites dans une cinquantaine de langues. « Les parents se souviennent, les enfants se retrouvent », résumait René Goscinny.

Et prochainement, il reviendra dans les salles de cinéma, ce 12 octobre 2022 :

