Mort de Jean-Jacques Sempé, dessinateur du Petit Nicolas

« Sempé est un artiste hors norme et intemporel qui nous procure beaucoup de bonheur », assurait lors de la vente aux enchères de juin 2021 Éric Leroy, expert Bandes Dessinées chez Artcurial. Et c’est si peu dire que de l’affirmer.

Né à Pessac (non loin de Bordeaux) le 17 août 1932, Jean-Jacques Sempé est décédé ce 11 août 2022 : à l’instar d’un Franquin, l’âge adulte ne l’attirait pas plus que cela. « Il m’est arrivé de devenir, par moments, raisonnable, mais jamais adulte », expliquait-il, avant de se lancer avec Goscinny dans l’aventure du Petit Nicolas.

En 2018, la ville de Bordeaux lui consacrait une exposition au Musée de la Mer Marine. L’occasion de revenir sur les débuts de l’auteur, dans le monde du dessin d’humour, « un métier qui ne donne jamais l’impression d’exister. […] Le dessin humoristique est un produit de luxe », disait-il. « Je ne me suis jamais dit : “Mon truc, c’est le dessin.” J’aimais dessiner, même mal, et je me suis dit, je vais essayer. Je vais proposer des dessins aux journaux. Je vais voir. »

Rappelons aussi cette grande fresque installée le temps d’un week-end pour le Salon du livre rare, où Sempé s’attaquait avec tendresse à l’industrie du livre.

Le dessin de presse

En septembre 1955, la première planche paraît des Aventures du Petit Nicolas, mais prendra fin quand Goscinny est licencié de Moustique — Sempé démissionnera peu après. Alors, en 1958, Henri Amouroux leur suggère de reprendre les aventures dans Sud Ouest Dimanche, sous la forme d’histoires illustrées… Et c’est peu après qu’en vacances à Bordeaux, Alex Grall, épouse du patron des éditions Denoël, les découvre, et suggère d’en faire un livre.

Mais c’est en rencontrant Roger Thérond, alors directeur, passionné de dessin d’humour qu’en 1956, il intégrera les colonnes de Paris Match : d’un trait impersonnel pour qui le rire était fondamental, il évoluera alors vers une analyse décalée et bienveillante de la société. Depuis les années 50, le journal faisait paraître chaque semaine une page de dessins français ou américains.

En 56, une première page complète de dessins de Sempé est publiée. Et sur les encouragements de Thérond, Sempé s’investit – au point d’être aujourd’hui le plus ancien et régulier des collaborateurs, œuvrant chaque quinzaine.

Sempé, en liberté : “J’aimais dessiner, même mal“

L’année suivante, il se lancera dans des dessins publicitaires, comme d’autres artistes de l’époque.

Paris, où il s’est installé depuis des années, lui fournira la matière de ses croquis de la vie de tous les jours. Adepte du vélo dans la capitale, Sempé navigue dans les rues. « Pendant trente ans, j’ai fait du vélo. Que je sois reçu à l’Elyée ou ailleurs, je faisais tout à bicyclette et c’était un grand bonheur pour moi », affirme-t-il.

Il collaborera en 1965 à L’Express grâce à Françoise Giroud — ses publications intervenaient déjà dans Le Figaro et Le Nouvel Observateur. « Je regrette de m’être laissé grignoter par mon métier. Je n’avais pas assez de talent, pas de formation. J’ai dû pallier ces insuffisances par du travail. Je ne suis pas sûr d’avoir suivi un itinéraire. Le mot est très joli, mais j’ai seulement le sentiment d’avoir sautillé, contraint et forcé. J’ai fait ce que j’ai pu. »

Une carrière qui le fit également collaborer avec le New Yorker, à partir de 1978 — et quelque quarante années plus tard, ce sont plus de 110 couvertures du magazine qu’il aura dessinées.

Ces dernières années l’œuvre de Goscinny et Sempé a fait l’objet de deux adaptations cinématographiques : Le Petit Nicolas (2009) et Les vacances du Petit Nicolas (2014). Avec 6 millions de spectateurs pour le premier et 3 millions pour le second, il n’était pas surprenant qu’un troisième film voit le jour.

Son héros fétiche connaîtra donc une troisième adaptation pour le cinéma : Julien Rappeneau réalise Le Trésor du Petit Nicolas – dont le tournage fut retardé du fait de la pandémie. Rendez-vous le 20 octobre dans les salles.

Né le 29 mars 1959 dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, Le Petit Nicolas est considéré comme un chef-d’œuvre de littérature jeunesse. Avec 15 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et traduits en plus de 40 langues, les aventures du célèbre écolier sont devenues un classique.

« Sempé n’est plus là, mais ses dessins resteront intemporels. Ils m’ont accompagnée à Beyrouth, à Paris, à New York. Avec tendresse, poésie et malice, un humour qui se déplie à l’infini et une liberté absolue, il nous a appris à regarder le monde avec un regard d’enfant », indique la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak.

Emmanuel Macron lui rend également hommage : « Le jazz, la tendre ironie, la délicatesse de l’intelligence. Du Petit Nicolas, en passant par Monsieur Lambert jusqu’aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe. »

