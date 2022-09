Agression de Rushdie : la protection des témoins demandée

La semaine passée, le procureur en chef Jason Schmidt avait défendu devant la cour l'obtention d'un délai supplémentaire pour l'examen des preuves. Évoquant la somme colossale d'éléments à passer en revue avec une équipe réduite, Schmidt s'était bien gardé d'en détailler la nature, afin de ne pas compromettre le secret de l'instruction. Des photographies, vidéos, documents Word et Excel, ainsi que des historiques de recherche Google sont examinés, permettant de mesurer les circonstances de l'agression de l'écrivain. L'Institution Chautauqua, où Rushdie intervenait au moment de l'attaque, a transmis 5500 fichiers vidéos aux autorités.

Dès le 12 août, Matar avait plaidé non coupable des chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré (non prémédité, donc) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser). Il s'était exprimé dans les médias, auprès du New York Post, rapidement après son arrestation, s'étonnant de la survie de Rushdie et précisant n'avoir lu que quelques passages des Versets sataniques.

La défense de Matar, assurée par Nathaniel Barone, avait demandé un accès rapide aux preuves évoquées par l'accusation, de sorte à les examiner également.

70 jours supplémentaires

L'audience de ce 14 septembre, qui devait à l'origine avoir lieu la veille, a permis au procureur de réitérer sa demande au tribunal, en précisant que 70 jours supplémentaires étaient nécessaires, ajoutés au délai légal de 20 jours, avant de pouvoir présenter les preuves à la défense de Matar. Cela porterait la transmission des preuves à la défense à la mi-novembre. Une période supplémentaire de 30 jours est déjà en cours.

Au-delà de ce délai légal de 90 jours, un prévenu peut être libéré des prisons du comté de Chautauqua, ville de l'État de New York où Rushdie a été agressé en août dernier.

Par ailleurs, Jason Schmidt a demandé à la cour des garanties quant à la sécurité des témoins entendus lors du procès, afin de préserver leur anonymat. Selon le procureur, Matar représente pour eux une menace, selon des « informations spécifiques » en sa possession : il demande que l'accusé ne prenne connaissance des noms qu'une semaine avant le procès.

Rushdie a été agressé en public, le 12 août dernier, devant de nombreux témoins, mais ceux évoqués par Schmidt pourraient être impliqués d'une autre manière, et apporter des éléments précisant la culpabilité de Hadi Matar, notamment la préméditation de l'attaque et ses motivations.

Le juge David W. Foley doit s'exprimer ce vendredi 16 septembre sur le délai supplémentaire requis par l'accusation, et entendra également les arguments de Schmidt en faveur d'une protection des témoins, lors d'une audience à huis clos, en absence de l'accusé et de ses avocats.

via Buffalo News, Fox News

Photographie : Salman Rushdie en 2014 (Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, CC BY-SA 2.0)