Attaque contre Rushdie : 30 000 documents examinés par l'accusation

Le procureur en chef Jason Schmidt a demandé, lors d'une audience portant sur les preuves relatives à l'attaque perpétrée contre Salman Rushdie en août dernier, un délai supplémentaire afin de pouvoir étudier, avec son équipe, pas moins de 30.000 documents.

Il s'est bien gardé de détailler les documents en question, afin de ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis du secret de l'instruction. Devant la cour de Chautauqua, il s'est plaint d'une équipe en « sous-effectif », avec 13 avocats impliqués, dont lui-même, pour passer en revue la masse de documents relatifs à l'affaire. En l'absence de précisions, les médias américains spéculent : ces preuves pourraient être des vidéos de l'attaque, des documents écrits, des rapports médicaux, et bien sûr des effets personnels de l'agresseur, Hadi Matar.

Ce dernier est apparu lors de l'audience, vêtu d'un habit rayé noir et blanc : incarcéré sans possibilité d'une sortie sous caution depuis son arrestation, il ne s'est pas exprimé. Dès le 12 août, il avait plaidé non coupable des chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré (non prémédité, donc) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser).

Au vu du volume de documents à prendre en compte, le procureur en chef a demandé un délai supplémentaire de 30 jours à la cour, après l'épuisement des 20 jours normalement accordés à l'accusation pour passer en revue les preuves potentielles.

Établir les faits

Nathaniel Barone, qui assure la défense de l'accusé, a critiqué la demande de l'accusation, rappelant qu'il devait « obtenir ces informations le plus tôt possible afin de pouvoir les examiner à notre tour ». Et ainsi établir les circonstances possiblement atténuantes pour Hadi Matar.

« Une fois que nous les aurons, il est absolument nécessaire que nous puissions tout analyser, et pas seulement ce que nous avons obtenu, nous devons aussi mener notre propre enquête. Plus important encore, nous devons collaborer. Nous devons confirmer les informations obtenues, mais aussi aller chercher les informations qui n'auraient pas été récupérées », a-t-il complété.

Une nouvelle audience est prévue ce mardi 13 septembre, au cours de laquelle la question du délai supplémentaire sera réglée. D'après la défense de Matar, le procès en lui-même pourrait prendre place au printemps ou à l'été prochain.

Touché par de nombreux coups de couteau, au cou, à la poitrine, à l'estomac, à la main droite et à l'œil droit, Salman Rushdie avait été pris en charge immédiatement par les secours. Quelques jours après, son agent littéraire avait fourni des informations rassurantes sur son état.

via Eric News Now, CBS News

Photographie : Salman Rushdie, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)