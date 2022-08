L'agresseur de Salman Rushdie “étonné” qu'il ait survécu

Arrêté immédiatement après l’attaque au couteau, Hadi Matar est accusé d’avoir poignardé Salman Rushdie. Interrogé en prison par le New York Post le mercredi 17 août, l’américain de 24 ans a affirmé : « Quand j’ai entendu qu’il avait survécu, j’étais surpris, j'imagine. »

Après avoir plaidé non coupable de tentative de meurtre au lendemain de l'agression, le samedi 13 août, Hadi Matar doit à nouveau comparaître devant le tribunal ce vendredi. À l’heure actuelle, l’agresseur présumé n’a pas avoué s’il avait été motivé par la fatwa appelant à la mort de l’auteur. Cette dernière a été lancée depuis l’Iran en 1989 par l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Il a cependant fait de nombreuses allusions concernant des agissements solitaires.

Il s’est confié, toujours au magazine new-yorkais : « J’ai beaucoup d’estime pour l’ayatollah. Je pense que c’est une personne remarquable. C’est tout ce que je dirai à ce propos. » La fatwa avait été lancée suite à la publication des Versets sataniques, l’ouvrage se trouvant accusé de tenir des propos blasphématoires.

Sur conseil de ses avocats, le jeune homme ne s’est pas étendu sur le sujet, il a toutefois confié avoir lu « quelques passages » de l’ouvrage incriminé. Il nie également tout contact avec les Gardiens de la révolution iraniens. Selon lui, il aurait appris la présence de l’auteur à la conférence de Chautauqua dans l’État de New York par le biais de Twitter.

Hadi Matar poursuit l’entretien avec un avis très arrêté sur l’auteur britannico américain de 75 ans : « Je n’apprécie pas cette personne. Je ne pense pas que ce soit une personne bien. Je ne l’aime pas, je ne l’aime vraiment pas. » Et d’ajouter : « C’est quelqu’un qui s’est attaqué à l’Islam, il s'est attaqué à leurs croyances, aux systèmes de croyances. »

Matar dit avoir trouvé l’écrivain « hypocrite » après avoir visionné des vidéos de Salman Rushdie sur YouTube. « J'ai vu beaucoup de conférences », a-t-il déclaré. « Je n'aime pas les gens qui sont malhonnêtes comme ça. »

Venant du New Jersey, il aurait rejoint l’État de New York par le bus jusqu’à la ville de Buffalo. Il aurait ensuite utilisé le service de VTC Lyft pour rejoindre la ville où Rushdie intervenait dans un centre culturel. « Je ne faisais rien de particulier, je trainais pas mal, j’étais juste dehors tout le temps », a-t-il affirmé au New York Post.

Rappelons que c’est au moment de monter sur scène que Salman Rushdie a été attaqué et poignardé à plusieurs reprises en particulier au cou, au visage et à l’abdomen. La République islamique a cependant nié « catégoriquement », toute implication et toute responsabilité, selon l'AFP.

Sollicitée par les médias américains, la mère de l’agresseur a récemment assuré que son fils lui était revenu changé, après un voyage au Moyen-Orient. Elle a présenté toutes ses excuses à la famille de Salman, en estimant par ailleurs que son fils est « responsable de ses actes ».

Ce vendredi 19 août, à New York, Paul Auster, Siri Hustvedt, Colum McCann et d'autres auteurs et autrices participeront à un événement de solidarité avec l'écrivain, sous le slogan #StandWithSalman (#AvecSalman).

Crédit photo : Salman Rushdie en 2016 - Chris (CC BY-NC-ND 2.0)