Iran : la fatwa, l'accord nucléaire et Salman Rushdie

ActuaLitté : Aujourd'hui, comment se positionne l'Iran vis-à-vis de Salman Rushdie ?

Clément Therme : Cette fatwa s’inscrit dans le contexte particulier de la fin de la guerre Iran-Irak (1980-1988). En 1989, à la fin de sa vie, l’ayatollah Khomeyni décide de condamner à mort l’écrivain britannique en jouant sur sa double fonction de chef d’État, guide suprême de la République islamique et de leader religieux. En raison de sa mort, la fatwa est restée valide sur le plan théologique, et ce malgré les déclarations du président réformiste Khatami en 1998 qui affirme alors qu’elle n’est plus d’actualité.

Depuis lors, le régime iranien continue de souscrire à cette fatwa du fondateur de la République islamique dont l’héritage idéologique demeure intouchable tout en affirmant par la voix de son gouvernement officiel qu’il n’y a pas de lien entre la tentative de meurtre et les dirigeants de la République islamique d’aujourd’hui. Cette stratégie diplomatique est néanmoins contredite par les cris de victoire des médias proches de l'État profond théocratique.

En d’autres termes, le régime iranien s’efforce de minimiser le coût diplomatique de cet acte violent (l’agression contre Rushdie) tout en tirant un bénéfice idéologique dans le champ islamiste.

Au-delà des enjeux internes au régime, force est de constater que la majorité de la population iranienne se sent plus concernée par le taux d’inflation de plus de 50 % que par d’anciens slogans idéologico-religieux visant à renforcer le leadership révolutionnaire de la République islamique sur la scène internationale. En d’autres termes, la société est majoritairement contre cette surenchère idéologique du régime qui divise le monde en civilisations incompatibles mettant en avant le conflit permanent entre la « civilisation islamique » et l’Occident « séculier et décadent ».

La majorité de la population souhaite une normalisation des relations internationales de l’Iran. Cela explique pourquoi les médias plus « modérés » ont évoqué des théories du complot pour crédibiliser la non-responsabilité du régime dans l’agression de Rushdie, et ce afin de présenter un visage fréquentable à la « communauté internationale » au moment où les négociations nucléaires sont dans une phase finale.

Que penser de cette tentative de meurtre survient alors que le pays est en pleine négociation d'un accord nucléaire ?

Clément Therme : Le contexte de cette agression est donc devenu un élément de propagande pour le régime iranien qui met l’accent sur la temporalité de cet événement au moment où Téhéran négocie une levée des sanctions nucléaires de Washington.

Cette agression complique la conclusion d’un retour de l’Administration Biden dans l’Accord sur le nucléaire. En effet, Téhéran serait aussi impliqué dans une tentative d’élimination de la journaliste Masih Alinejad dans le quartier de Brooklyn et de l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton dans les jours qui précèdent l’agression contre Rushdie.

Ce climat délétère rend la conclusion d’un accord sur le nucléaire extrêmement coûteuse sur le plan politique pour l’administration Biden qui voit le risque de se voir accuser de pactiser avec un État criminel augmenter. Ce risque réputationnel pour l’Administration Biden explique sans doute le temps pris dans les négociations sur le nucléaire par Washington pour répondre aux propositions iraniennes ces derniers jours.

Quelles craintes existent pour le monde littéraire à l'égard de la fatwa ?

Clément Therme : Le monde littéraire et culturel iranien est sous le coup d’une répression très forte à l’intérieur du pays et ne peut donc pas faire entendre sa voix sur cette affaire. À l’extérieur, les partisans iraniens de la démocratie ont demandé à l’administration Biden d’arrêter les négociations sur le dossier nucléaire dans ce contexte de peur ressentie par les cibles potentielles de Téhéran sur le sol américain.

