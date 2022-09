L'étrangeté dans la littérature young adult, en romans et BD

La collection Weird Young a été lancée en 2020 et compte désormais huit titres. Son objectif est de « répondre aux besoins d’une génération en constante évolution, capable d’imaginer un avenir plus inclusif dans lequel tout ce qui est considéré comme “étrange” n’est pas seulement accepté, mais totalement assumé et revendiqué », explique le site officiel de la maison d’édition.

Et, plus particulièrement, « la collection Weird Young explore l’univers très varié des nouvelles formes de fiction qui introduisent des éléments fantastiques, gothiques, horrifiques, comiques et de science-fiction pour raconter le monde complexe de l’adolescence et de la jeunesse. Sans oublier les grands thèmes qui ont toujours été au cœur des histoires pour filles et garçons : l’amitié, l’amour et l’aventure. »

Promouvoir la littérature

Le projet WY Fandango s’adresse aux collèges et lycées de Rome et de sa province. Il entend impliquer plusieurs écoles dans un programme interdisciplinaire comprenant des ateliers de lecture et d’écriture créative et des séminaires de sensibilisation à l’objet livre, à travers des rencontres avec différents professionnels du secteur (auteurs, rédacteurs, traducteurs, etc.).

L’objectif final sera de produire un travail éditorial collectif.

Les principaux thèmes sont liés à la littérature dite Young Adult. « Nous voulons promouvoir la valeur de la lecture et de la production littéraire, à travers un parcours d’analyse de textes qui, à partir de la collection WY, aborde les caractéristiques de la littérature pour enfants et pour jeunes », a expliqué Tiziana Triana, responsable éditoriale de la collection, à l’agence de presse Ansa.

La collection se déploie à travers différents univers : fantastique, gothique, horreur et science-fiction, à travers romans ou bandes dessinées.

Fandango est, par ailleurs, l’éditeur italien de Virginie Despentes : Cher connard sortira en 2023, dans une traduction de Maurizia Balmelli.