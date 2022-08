Terres de Paroles 2022 : musique et littérature, d'Apollinaire au Liban

S’ouvrir aux autres. Quand on a la responsabilité de la coopération décentralisée, cette notion évoque quelque chose de plus. Depuis 40 ans avec le Burkina Fasso, depuis 2013 avec la Tunisie, le département cherche à étendre ses échanges. Un voyage en 2019 au Liban aura ouvert la voie à la thématique de l’édition 2022 pour Terres de Paroles. « Un peuple qui nous est cher, avec qui la France partage une grande histoire », souligne Patrick Teissère, qui aura initié cette rencontre.

La culture, vecteur d’échanges et de rapprochement, à plus d’un titre : cette collaboration avec le Liban s’est ainsi concrétisée avec la ville de Zahlé. Ainsi, des agents des Archives du département dans la capitale du gouvernorat de la Beknaa pour évoquer la numérisation des documents conservés et la préservation du patrimoine.

Le Liban, donc, ainsi que ses créateurs : en 2022, Terres de Paroles rendra hommage à Etel Adnan, autrice franco -américano-libanaise. La poétesse, décédée en novembre 2021, « nous parle d’oliviers millénaires, qui dans leur écorce ont ressenti la douleur d’un pays, souvent attaqué ou meurtri », souligne Patrick Teissère. Et un nouveau temps fort dans la saison libanaise en cours.

Lever les yeux et trouver les étoiles

Alors, oui, le festival se place sous l’égide de Guillaume Apollinaire, en empruntant à son vers, « Rallumer les étoiles ». Et pour le poète, il était grand temps de s’y mettre : Terres de Paroles évolue en ce sens, détaille Muriel Amaury, directrice de l’EPCC. « Sa forme actuelle accorde plus de place à la littérature, et Apollinaire confère une coloration poétique. » Le programme, disponible à cette adresse, sera éclectique, tant pour les yeux que les oreilles.

Patrick Teissère et Muriel Amaury

Car la musique conserve une place importante : « Depuis plusieurs années, la musique amène le public vers les livres », indique-t-elle à ActuaLitté. Raison pour laquelle on découvre aussi bien Charlélie Couture que Thomas Fersen — ou encore Songe à la douceur, adapté du roman de Clémentine Beauvais, dans une comédie musicale (mise en scène, Justine Heynemann).

Et même une lecture musicale de Pascal Quignard, sur une musique de Schumann, jouée par Aline Piboule au piano.

À LIRE: Une cabane pour écrivain bâtie dans le jardin d'une abbaye

« Des têtes d’affiche, on peut le reprocher », nous précise Patrick Teissère. « Mais leur présence capte l’attention, tout en sensibilisant les familles plus largement à la programmation du festival. Elles ne manqueront de découvertes — pour cela, il faut tout d’abord attiser la curiosité. »

Gueuloir et Gueuloir galactique

Terres de Paroles, c’est aussi un prix littéraire – Premières paroles, qui cette année se double de deux nouvelles récompenses : un prix des collégiens et un prix des étudiants, opéré en partenariat avec le Crous Normandie. La sélection 2022 a retenu de très intéressantes œuvres à ce titre.

Et pour amorcer cette édition, dès la mi-septembre, ce sont les tournées de spectacles propres, voire exclusifs, à la manifestation : le Gueuloir. Et son pendant cosmique : le Gueuloir galactique.

Manipulation poétique, pour exemple, est servi par la compagnie Raoul Lambert. Elle se déroule dans différentes bibliothèques du département, « parce que les livres font partie intégrante de la représentation », s’amuse Muriel Amaury. Ces Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la représentation de la réalité promettent ainsi de grands moments dans les établissements seinomarins.

Dominique Bonafini, comédien, traversera lui aussi les territoires, mais cette fois dans les villes et lieux sans contraintes d’espace. « Dans cette volonté d’ouverture, il visite et s’arrête dans de nombreuses communes », explique Muriel Amaury. Seize dates pour « libérer l’espace » avec un mot d’ordre : « Vive la décroissance spatiale ! Ça suffit les dérives colonisatrices des Elon Musk et consorts. Contes, chansons, anecdotes et autres paroles météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles intérieures. Ainsi l’univers sera préservé et continuera à nous faire rêver. »

Et puis, ou surtout, l’abbaye de Jumièges, qui cette année encore, veillera au grain, acceptant de bonne grâce un village littéraire, durant deux journées.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0