Le festival Byzance ! à Paris, les 12, 13 et 14 avril 2024

Organisé avec Les Désirables, en partenariat avec la Librairie Petite Egypte à Paris, et avec le soutien du CNL et de l'IRIS (EHESS), Byzance ! aura lieu les 12, 13 et 14 avril.

Après avoir exploré le thème des migrations en 2023, le festival envisage cette fois les bijoux, non seulement comme des objets de dons, de dépenses, ou de gestes, mais aussi comme des vecteurs de liens, de récits, et de relations intimes et politiques, témoignant de la richesse de la culture matérielle et sociale.

Les bijoux servent de point de départ pour aborder différents champs de recherche et d'étude, comme l'histoire de l'art et des objets d'art, l'histoire économique, l'anthropologie du corps et des parures, les études féministes, la littérature, etc.

Des spécialistes tels que l'historienne Anne Perrin Khelissa, l'artiste et théoricienne Ariella Aïsha Azoulay, l'enseignante en histoire de l'art Hortense Belhôte, ou encore l'historien et conservateur Philippe-Alain Michaud, partageront leurs perspectives sur ces objets historiques, en les animant à travers leurs recherches et réflexions.

Le festival accueillera également des figures telles que la traductrice et autrice Rosie Pinhas-Delpuech, l'artiste Sarkis, l'écrivain turc Murathan Mungan et la poète palestinienne Maya Abu Al-Hayat.

L'ensemble du programme est à retrouver ci-dessous :

Crédits image : Byzance !