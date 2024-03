Printemps du Livre : Nicolas Mathieu, Éric Reinhardt ou Cécile Coulon à Grenoble

Mettant en avant une sélection diversifiée d'environ quarante écrivains et auteurs jeunesse, ce festival offre au public divers moyens d'interagir avec les œuvres littéraires et leurs auteurs. Il vise à transformer l'expérience souvent solitaire de la lecture en une célébration collective, favorisant l'échange et le partage autour des livres et des idées entre lecteurs de tous âges et créateurs.

Moments Phares du Programme :



Le Grand Secours : Lecture musicale par Thomas B. Reverdy et Jp Nataf, le vendredi 5 avril à 19h à l'Espace 600. Cette performance, se déroulant sur fond de tensions sociales dans un lycée de banlieue, s'inscrit dans le cadre d'une initiative des acteurs de la Villeneuve / Village Olympique visant à stimuler le dialogue avec les habitants sur les thèmes de la violence. Tirée de Grand secours de Thomas B. Reverdy, publié chez Flammarion. La session sera également disponible le samedi 6 avril à 17h à la Bobine.

Lou! Sonata : Concert dessiné par Julien Neel et le collectif Sylvain Bremond, Max Briard, Alexandre Florentiny, Sarah Zirout, le dimanche 7 avril à 11h au Théâtre municipal. Inspiré par la série BD Lou de Julien Neel (Glénat), ce spectacle combine musique et dessin en direct pour enrichir l'univers narratif de l'héroïne.

Sarah, Susanne et l’Écrivain : Lecture musicale par Eric Reinhardt, Julia Faure et Vanessa Wagner, à 18h30 à l'Auditorium du Musée de Grenoble. Traitant des conséquences d'un mariage en décomposition à travers le prisme de la fiction, cette lecture explore les vies entrelacées de Sarah, son alter ego littéraire Susanne, et l'écrivain.

Ci-dessous, tous les invités et le programme complet :

Crédits photo : Anne Derenne (Printemps du Livre de Grenoble)