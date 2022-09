Terres de Paroles : le festival littéraire et itinérant de Seine-Martime

Une édition itinérante qui s’articule désormais autour d’un village littéraire, le temps d’un week-end à l’Abbaye de Jumièges et s’enrichit d’une tonalité littérature et musique pour mettre un coup de projecteur sur toutes les écritures. Un festival en mouvement, désormais sur 10 jours, mais des actions qui débuteront dès la mi-septembre et d’autres qui s’écrivent au fil de l’eau, tout au long de l’année.

Un grand rendez-vous, chaque année, à Jumièges sera l’occasion de retrouver, en mode festif et convivial, les autrices et auteurs que nous aimons. Mais aussi de grands rassemblements, qui font lever les yeux au ciel et vous mettent des étoiles dans la tête, de beaux moments intimes autour de la littérature, des mots, des chansons, de la musique...

Sans oeillères, c’est une programmation qui ne manque pas d’exigence mais se veut à la portée de tous, en ville comme à la campagne, et en partenariat étroit avec les nombreux acteurs culturels et la chaîne du livre en région. L’édition 2022 Ouverture de la billetterie le 3 septembre ! Qu’importe les nuages, les étoiles brillent.

Pendant les 10 jours du festival Terres de Paroles, elles seront là, plein les yeux et les oreilles. Littérature, poésie, musique, un temps fort de la Saison libanaise.

Crédits photo : Terres de paroles