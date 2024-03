Gare aux apparences : Le Livre à Metz révèle sa programmation 2024

Ce festival de trois jours promet d'être un carrefour de discussions enrichissantes et d'échanges profonds sous le thème Gare aux apparences, invitant à une exploration du langage et de la poursuite de la vérité à travers les prismes de la littérature et du journalisme.

Il ambitionne de stimuler la réflexion sur la complexité des discours, la maîtrise des mots et l'interprétation de la réalité face au flot constant d'informations.

Cette année, le festival accueille le journaliste-écrivain Éric Fottorino, l'illustrateur pour enfants Frédéric Pillot, et le célèbre dessinateur de BD Frank Pé, en invités d'honneur.

Parmi les autres invités figurent les écrivains Valérie Zénatti, André Markowicz, Sylvain Prudhomme, et Ryoko Sekiguchi ; les journalistes Hervé Brusini et François Ernenwein ; les auteurs Angélique Villeneuve, Anni Kyotömäki, et Frank Courtès ; ainsi que Naëlle Charles, Éric Bonnargent, David Le Bailly, Léna Ghar, Arthur Dreyfus, ou encore Patricia Allémonière.

Les moments forts incluront :

Un Grand Entretien avec Boualem Sansal.

Une rencontre-lecture de Mon enfant, ma sœur (Gallimard, 2023) par Éric Fottorino.

Un débat sur le complotisme avec Rudy Reichstadt et Christophe Deloire.

Une discussion sur le roman noir avec Sophie Loubière et Karim Miské.

Un échange avec Tania de Montaigne et Manu Causse sur les façons d'inventer ou de contourner le langage.

Une rencontre sur les non-dits au sein du couple avec Dominique Barbéris et Jérôme Aumont.

Des expositions dédiées à la jeunesse et à la bande dessinée, avec des rencontres avec les invités d'honneur Frank Pé et Frédéric Pillot.

Le festival sera également l'occasion de remettre quatre prix littéraires prestigieux :

Le Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange, soutenu par le Département de la Moselle et dédié à la littérature générale.

Le Prix Graoully pour la littérature jeunesse, avec le parrainage de Batigère Grand Est.

Le Prix Marianne, octroyé par la Chambre des notaires de la Moselle pour récompenser des œuvres véhiculant des valeurs républicaines et citoyennes.

À LIRE - Le Livre à Metz 2023 : une 36e édition à donner des “Vertiges”

La 4ème édition du prix littéraire Frontières, une initiative de l’Université de Lorraine et de l’Université de la Grande Région, dont Dima Abdallah fut la lauréate l'année précédente.

Ci-dessous, le programme détaillé de Livre à Metz 2024 :

Crédits photo : Le Livre à Metz