Françoise Sagan et Aurélie Valognes au festival Culturissimo 2024

Dès le 17 avril 2024, la troupe Culturissimo se met en route avec dans ses rangs des comédiens et comédiennes éminents tels que Valérie Bonneton, Denis Podalydès et Laurent Stocker de la Comédie-Française, Julie Depardieu, Bruno Putzulu, Camille Lellouche, Guillaume de Tonquédec, Nicole Garcia, Dominique Pinon, Sandrine Bonnaire, Stéphane Freiss, Marie-Christine Barrault, Philippe Torreton, Marianne Denicourt.

Mais aussi des musiciens et musiciennes talentueux comme Camille et Julie Berthollet, Dom La Nena, Érik Truffaz, Elliott Armen, Jean-François Zygel, Joseph Kamel, Lionel Suarez ; ainsi que des écrivains populaires dont David Foenkinos, Aurélie Valognes et Sorj Chalandon.

L'édition de cette année met l'accent sur la combinaison de la littérature et de la musique, en se concentrant sur les nouveautés littéraires et les classiques du patrimoine.

Les spectateurs auront l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des œuvres telles que Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, célébrant son 70e anniversaire de publication, Les Trois Mousquetaires, récemment adapté au cinéma, Madame Bovary de Gustave Flaubert, ainsi que La vie heureuse de David Foenkinos et Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour.

Sur le plan musical, les sœurs Camille et Julie Berthollet partageront leur voyage musical, la violoncelliste et compositrice brésilienne Dom La Nena se joindra à Marianne Denicourt sur scène, et le jeune Elliott Armen charmera l'audience avec ses mélodies au piano et à la guitare, naviguant entre les univers terrestres et marins.

Le festival propose par ailleurs un programme spécial Utilité Lycéenne destiné aux étudiants préparant le baccalauréat. Ce programme inclut des ateliers de lecture expressive animés par des comédiens expérimentés tels que Mathurin Voltz, Elizabeth Masse, Maxime Taffanel, Anne Le Guernec et Judith Henry, qui visiteront divers lycées (Saint-Paul-Lès-Romans, Angers, Marmande, Bernay, Montauban, Erstein, Landerneau, Vire, Avranches, Bain de Bretagne, Castres, Argentan, etc.) pour interagir et s'exercer avec les lycéens.

La programmation complète sera révélée à partir du 15 avril.