La maison de l'écrivain Maurice Druon bientôt ouverte au public

Quasiment vidée après la dispersion de l'héritage, notamment lors d'une vente aux enchères en 2021, l’abbaye de Faize va renouer avec la vie. « Je voudrais que le public retrouve l’esprit des lieux, cet univers baroque, un peu chargé », confie Hervé Marignac, neveu de Madeleine Druon en charge de la valorisation des droits, à Sud-Ouest.

Et d’ajouter : « Il y a des travaux, il faut trouver des artisans. » La bâtisse a été laissée à l’abandon depuis le décès en 2016 de l’épouse du ministre des Affaires culturelles de Georges Pompidou. La façade a déjà été restaurée sur le plan de 1813. À l’extérieur, les visiteurs pourront ainsi profiter de l’ancien jardin monastique et du bief, un petit canal.

Une résidence d’auteurs

Le site ouvrira à l’occasion des prochaines Journées du patrimoine, en septembre. L’inauguration sera accompagnée de la projection de l’adaptation du roman qui valut à Maurice Druon le Prix Goncourt 1948, Les Grandes Familles, avec Jean Gabin dans le rôle-titre, Michel Audiard aux dialogues et Maurice Druon au scénario. Hachette s’associera à l’initiative, en lien avec la parution en coffret audio de l’ouvrage, mais également du premier tome des Rois maudits.

Le neveu de Maurice Druon veut faire de l’endroit une résidence d’auteurs de scénarios francophones, et en parallèle accueillir des événements chaque année, dont un festival dédié à la lecture et à la correspondance. Les archives du romancier seront aussi accessibles aux chercheurs. Des centaines de lettres envoyées à des figures littéraires et politiques, comme son oncle Joseph Kessel, avec qui il a notamment écrit les paroles du Chant des partisans, mais également Nicolas Sarkozy, Jacques Chancel, et même Vladimir Poutine...

À LIRE : Deux expositions pour la réouverture de la Maison de Jean Cocteau

Fils du Russe Lazare Kessel, suicidé à 21 ans, l’écrivain aura connu un énorme succès dans l’Union soviétique, avec des dizaines de millions d’exemplaires vendus de son cycle des Rois Maudits, publié entre 1955 et 1977. Il avait reçu Vladimir Poutine dans sa propriété le 12 février 2003 alors que le président russe était en visite officielle en Gironde. Il s’est également distingué pour son courage dans la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les auteurs qui se sont inspirés de Maurice Druon, on peut citer George R. R. Martin, qui a confirmé s’être appuyé de sa saga des Rois Maudits pour son Trône de fer.

À l’automne 2023, une exposition racontera la relation entre Maurice Druon et Bernard Buffet, dont il s’était rendu propriétaire d’un grand nombre d’œuvres. Elle se tiendra au Musée des Beaux-Arts de Libourne et amorcera le second volet du projet qui consistera à reconstituer une partie des collections de Maurice Druon.

Crédits : Arditube (Youtube)