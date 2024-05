Lyon BD : la 19e édition à suivre du 7 au 9 juin

« Loin de laisser de côté les grands titres de la bande dessinée, deux belles expositions consacrées à Lou ! et à Bergères guerrières rassembleront les familles dans le superbe écrin de l’Hôtel de Ville de Lyon. Dédicaces, rencontres, masterclass, concerts dessinés et expositions : le Mois de la BD 2024 mettra toute la Métropole de Lyon en ébullition BD », assure Philippe Brocard, président de Lyon BD Organisation.

Lou par-ci, Lou par-là

20 ans, déjà : c'est l'âge de la série Lou !, et presque l'âge de son personnage. Cette exposition s'adresse aux petits comme aux grands : à ceux qui découvrent la petite Lou et ses soucis de préadolescente, et à ceux qui ont grandi avec elle, qui ont vécu les mêmes interrogations, les mêmes problèmes de cœur et de vocation. L'auteur Julien Neel se dévoile lui aussi, et nous emmène avec lui dans son univers. Bienvenue !

Au menu, une exposition entièrement consacrée au personnage et son auteur, à voir les 8 juin & dimanche 9 juin, à l’Hôtel de Ville de Lyon. Mais également, ce 8 juin, un BD-Concert au Transbordeur. Le spectacle réunira Julien Neel, Aurélie Neyret et Goneprod. Comme chaque année, Mediatone et le festival Lyon BD s’associent pour proposer une soirée qui bouge les lignes, mêlant spectacle vivant, musique live et dessins en direct projetés sur écran géant. Ce sont les « Héroïnes » qui seront à l’honneur cette année, avec un concert dessiné lié à l’univers de Lou !.

Et pour ceux qui aiment les salles obscures, une projection est prévue ce même jour, à 11 h, Lou ! Journal Infime, au Cinéma Comoedia, film réalisé par Julien Neel, suivi d'une rencontre avec l'auteur. Sorti en 2014, cette adaptation réunit Lola Lasseron, Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi et Nathalie Baye.

Spectacles et expositions

Choisissez un bouc, ou plutôt, laissez un bouc vous choisir ! Entrez dans l’univers des Bergères guerrières, ordre fondé par les femmes du village après que tous les hommes ont disparu, entraînés il y a 10 ans dans une guerre loin de chez eux... Molly et Liam sont prêts à en découdre, mais ils ne savent pas encore toutes les épreuves qui les attendent. Une expo Bergères guerrières sera également proposée durant le festival, à l’Hôtel de Ville.

Et pour varier les plaisirs, une autre portant sur les deux premiers tomes de la série Magda (Éditions Sarbacane), par Nicolas Wouters et Mathilde Van Gheluwe. Elle est consacrée à Magda cuisinière intergalactique. Magda est une petite fille intelligente, douée et débrouillarde !

Sélectionnée pour participer au concours de cuisine végétarienne intergalactique au cours duquel des enfants, représentant chacun une planète, s’affrontent depuis cent ans, elle découvre que les dirigeants de certaines planètes ont de mauvaises intentions... Une série adorable et drôle, à mettre entre toutes les mains ! À retrouver à partir du 8 juin, à la Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu

Illustration : Florence Dupré la Tour