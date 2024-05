Bernard Minier président des Livres dans la Boucle 2024

Cette année, le thriller est à l'honneur avec Bernard Minier qui présidera cette 9e édition. Né le 26 août 1960 à Béziers, il est reconnu pour ses intrigues complexes et son écriture à la fois inquiétante et virtuose. Ses romans mettent en avant des atmosphères oppressantes et une violence psychologique des personnages, tout en accordant une importance particulière aux décors naturels et urbains.

Traduits dans 25 langues, les romans de Bernard Minier abordent les grands sujets de notre temps. En France, il a vendu plus de 4,8 millions d'exemplaires en dix ans, ce qui fait de lui un des 10 auteurs français les plus lus en France en 2020 et 2021. Son dernier roman, Les effacées, mettant en scène sa nouvelle héroïne Lucia, est sorti le 4 avril dernier chez XO Éditions.

Cette année, Livres dans la Boucle rendra hommage à Françoise Sagan pour marquer les 20 ans de sa mort et les 70 ans de la publication de Bonjour Tristesse, son premier roman sorti en mars 1954 alors qu'elle avait à peine 18 ans. Françoise Sagan est connue pour ses récits romantiques mettant en scène une bourgeoisie riche et désabusée, mais aussi pour ses frasques régulières dans la chronique mondaine et judiciaire.

Elle a publié une vingtaine de romans, des nouvelles, écrit une dizaine de pièces de théâtre, et plusieurs textes de chansons. Ses romans, tout comme sa vie, ont inspiré musiciens, cinéastes et metteurs en scène. Dans le cadre de cet hommage, des personnalités littéraires viendront parler de sa personnalité, son style et son œuvre. Un spectacle lui sera dédié dès l'ouverture du festival, le vendredi 20 septembre : « Françoise par Sagan » avec Caroline Loeb, mise en scène d'Alex Lutz.

Programmation complète à venir sur le site des Livres dans la Boucle.