Tolkien émerveillera une fois encore le public... en tapisserie

Lancé en 2017, ce remarquable ensemble de 16 tissages, fidèlement reproduits à partir des illustrations originales de Tolkien conservées à la Bodleian Libraries d’Oxford, sera dévoilé pour la première fois au public dans son intégralité, accompagné de nombreuses pièces inédites.

Sept années de labeur, 150 mètres carrés de tissu, et la collaboration de plus d'une trentaine d'artisans experts en tapisserie ont été nécessaires pour donner vie aux 14 tapisseries et 2 tapis qui composent la tenture "Aubusson tisse Tolkien".

Chaque étape de ce travail titanesque, mobilisant tout le savoir-faire d'Aubusson, depuis la conception des modèles jusqu'à la teinture en passant par la technique du tapis au point noué, sera exposée pour émerveiller le public.

Map of Middle-earth D'après une illustration originale de Christopher Tolkien pour The Lord of the Rings, 1954 Tissage Atelier Tapisserie Guillot Aubusson Crédits - Cité internationale de la tapisserie, Photo Studio Nicolas Roger ©The

Cette exposition offre également une plongée dans les coulisses de cette aventure textile, révélant le minutieux travail préparatoire qui a précédé chaque tissage. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir les différentes étapes de création des tapisseries, du choix des œuvres à la réalisation des modèles, grâce aux archives précieusement conservées par la Cité tout au long du projet.

Des échantillons de laine et des gammes colorées permettront de saisir pleinement les décisions artistiques prises pour retranscrire en textile l'univers fantastique de J.R.R. Tolkien. Cette collaboration étroite avec Christopher et Baillie Tolkien, le Tolkien Estate, et le soutien du Tolkien Trust seront également mis en lumière à travers des vidéos ponctuant le parcours de l'exposition.

Carton de la tapisserie The Gardens of the Merking's Palace D'après une illustration originale de J. R. R Tolkien pour Roverandom, 1927 Delphine Mangeret et Mathilde Claude Crédits - Cité internationale de la tapisserie, Photo Stuc

Crédits photo : Tissage de la tapisserie The Garden's of the Merking's Palace Atelier A2 Aubusson : Cité internationale de la tapisserie, Photo Zoé Forget