La poésie d'un banquet

Les Éditions Bruno Doucey et le tiers-lieu normand BoBo ont préparé un banquet poétique et culinaire au cœur de l'abbaye de Jumièges. Cet événement célèbre les « nourritures terrestres et spirituelles », en alliant la magie des mots et la beauté de la nourriture.

Le temps de cet évènement, poètes, poétesses, comédiens et musiciens se réunissent pour offrir aux participants une carte de poèmes, racontés avec passion. Un moyen pour les transporter par la magie des lieux, la beauté du monde et parfois aussi sa noirceur. Parmi les invités, beaucoup seront au rendez-vous comme Bruno Doucey, Murielle Szac, Laura Lutard, Katerina Apostolopoulou ou encore Christophe Rosenberg.

Côté cuisine, BoBo dressera une table pour 80 personnes et invitera leur chef, Théo Serre, pour réveiller les papilles et satisfaire l'appétit de la nourriture et des mots. Un menu en 4 temps, cuisiné sous les yeux pour mettre en éveil tous vos sens.

C'est d'ailleurs les fondateurs même de BoBo, Tom et Stéphanie, qui sont entrés en scène, pour inviter ce chef talentueux pour concevoir, dans une démarche éco-responsable, un repas 100% local. Tout a été pensé pour satisfaire ceux qui vont participer à cet évènement avec deux menus différents proposés : un végétarien et un mixte. De quoi rester dans cette dimension d'inclusivité, une valeur même du festival Terres de Paroles.

Ce banquet poétique est orchestré par les Éditions Bruno Doucey, dont l'ambition est d'ouvrir la poésie au plus grand nombre. Leur but ? Porter la voix des poètes contemporains partout où elle peut se faire entendre. Une poésie vivante et généreuse, ouverte à toutes et tous.

Bruno Doucey, poète et fondateur des Éditions Bruno Doucey, est l'auteur de notamment Pablo Neruda – Non à l’humanité naufragée (Actes Sud Jeunesse, 2020) et le recueil 22 – Bureau des longitudes (Éditions Bruno Doucey, 2022). Cette année, il sort Indomptables aux éditions Emmanuelle Collas, 2024.

Il partage sa vision de ce banquet : « Le poème est comme le pain : il se partage et nous nourrit. Comme le pain, il peut être fait d’ingrédients simples, des mots d’eau, de farine et de sel que nous pétrissons à quatre mains. Comme le pain, le poème contient des levains qui font gonfler les mots, qui font trembler le sens, qui font trembler nos sens. Imaginez maintenant non pas un poème, mais des poèmes ; non pas une saveur mais mille saveurs... [...] Tout, pourvu que nous soyons heureux ce jour-là, assis ensemble à la même table, ivres de poésie, de musique et de saveurs. »

Crédits photo : Terres de Paroles

DOSSIER - Terres de Paroles 2024 : “Dans le bain du monde”