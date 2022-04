Deux expositions pour la réouverture de la Maison de Jean Cocteau

Adossée au Château de la Bonde, la Maison du Bailli est une belle demeure du XVIIe siècle, bâtie en pierres du pays, au bord de la rivière l’École. Jean Cocteau en fait l’acquisition en 1947 et y aménage son refuge, loin de l’agitation parisienne. « À Milly, j’ai trouvé la chose la plus rare au monde, un cadre », se félicitait Cocteau.

Richement décorée de mobilier baroque, d’œuvres et d’objets insolites chers à Jean Cocteau, la maison se visite tel un cabinet de curiosités, imprégnée de l’atmosphère singulière de ce grand esthète. La maison se compose de pièces de vie (cuisine, salon, chambre et bureau), d’un espace d’exposition et d’un espace pédagogique.

Elle est bordée tout autour de canaux et de magnifiques jardins fleuris et colorés, écrin naturel aux effluves poétiques, où Jean Cocteau prenait plaisir à flâner.

Du bestiaire...

Du 14 mai au 31 octobre 2022, « Le bestiaire enchanté de Jean Cocteau » propose aux visiteurs de faire la connaissance de la faune qui cohabite avec le créateur, dans sa maison.

L’artiste sollicite son amie la décoratrice Madeleine Castaing, célèbre pour son éclectisme, afin de camper le décor qu’il aménage au fil du temps. Au gré de ses trouvailles et de ses coups de cœur, le poète organise sa maison en un dispositif scénique. C’est ainsi que sphinges, sirène, cheval de manège, scandent les espaces de leur présence et répondent aux tapisseries ornées de volutes ou imitation léopard, au mobilier à cornes ou aux chaises à piètement animal.

L’exposition temporaire « Le bestiaire enchanté de Jean Cocteau » met en lumière les animaux qui peuplent la maison. Sans emprunt extérieur, elle offre un regard nouveau sur ces objets et en souligne l’importance dans l’œuvre de l’artiste.

La scénographie, créée par Frédéric Beauclair, plonge le visiteur dans un univers qui rappelle l’esprit de La Belle et la Bête. Elle invite à une déambulation guidée par la lumière, où chacun découvre ces animaux évocateurs des passions et des goûts du poète.

...au ballet

Aux mêmes dates, l'exposition « Étonne-moi ! Parade, une histoire de ballet » invite, comme son nom l'indique, à découvrir le ballet créé en 1916 par Cocteau, qui répondait à une commande de Serge de Diaghilev, promoteur des Ballets russes à Paris au début du XXe siècle.

Profondément inspiré de l’univers du music-hall, le spectacle se veut une parade, qui se déroule devant le décor d’un théâtre forain : un prestidigitateur, un couple d’acrobates et une petite Américaine effectuent des prouesses pour convaincre la foule d’entrer dans le théâtre, en faisant sa propre réclame : c’est la parade, et c’est Parade ! Le génie de Jean Cocteau est de se faire alchimiste d’imaginaires singuliers pour la réalisation de cette œuvre.

L’exposition, présentée sous forme de panneaux, de vidéos du spectacle, autour d’une scénographie conçue par Frédéric Beauclair, met en lumière le rôle de Cocteau qui sollicite Picasso, en pleine période cubiste, pour créer les costumes et les décors, Erik Satie, pour la musique, et Léonide Massine pour la chorégraphie.

Si la première représentation au théâtre du Châtelet le 18 mai 1917 s’est soldée par un échec, trois ans plus tard, le ballet est repris et apprécié. Il est alors considéré comme la matrice des ballets d’avant-garde des années 1920. Pour la première fois, la réalité quotidienne était dansée et la vie moderne mise en scène.

L’exposition fait écho au projet de restauration du rideau de scène mené par le Centre Pompidou à l’Opéra de Massy. Elle sera itinérante à partir de novembre 2022.

Ouverture

Du jeudi au dimanche

De 11h à 18h

Visites guidées toutes les heures, de 11h à 17h

Ouverture tous les jours pour les groupes scolaires

Tarifs

Individuels

- Adultes : 9,50 €

- Séniors (plus de 65 ans) : 8,00 €

- Réduits : 6,50€

- Gratuité : habitants de Milly-la-Forêt, enfants de moins de 10 ans